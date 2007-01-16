مجموعه کتابهای به زبان آدمیزاد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب " مدیریت به زبان آدمیزاد " نوشته مشترک باب نلسون و پیتر اکونومی با ترجمه فاطمه بذله و علی انوری در 384 صفحه ، شمارگان 2000 نسخه و با بهای 5900 تومان از سوی کاروان به چاپ رسیده است .

این مجموعه که در قالب دانش عمومی می گنجد به اعتقاد مولف آن می کوشد تا تازه ترین و بهترین راه های مدیریت شخصی ، مدیریت کارمندان و مدیریت سازمان را برای رسیدن به بهترین کارایی ارائه دهد .

این کتاب از هفت بخش تشکیل شده است و مباحث هر بخش موضوعات مشخصی را به تفصیل در بر می گیرد . بخش اول چرا می خواهید مدیر باشید ، بخش دوم مدیریت بخش انسانی ، بخش سوم تحقق بخشیدن به برنامه ها ، بخش چهارم کاربا دیگران ، بخش پنجم شرایط سخت برای مدیریت سرسخت بخش ششم ابزارها و فنون مدیریت .

همچنین این ناشر از مجوموعه حاضر کتاب "بارداری به زبان آدمیزاد " را نیز چاپ و منتشر کشده است . این کتاب از سوی تیمی سه نفر از پزشکان آمریکایی کارشناس زنان و زایمان تالیف و تدوین شده و کار ترجمه آن را نیز نیلا نصیر اوغلو بر عهده داشته است .