دهمین جلسه کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم روسیه و هند برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد که روسیه و هند دهمین جلسه ی گروه کاری مشترک خود را در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی برگزار کردند.

در این جلسه، که در مسکو برگزار شد، نمایندگان ادارات مربوطه از دو کشور به ریاست «اولگ سیرمولوتوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه و همتای هندی وی «پریتی ساران» حضور داشتند.

در این نشست، دو طرف همکاری های بین المللی در مبارزه با تروریسم، از جمله مسائل مربوط به پیشگیری از تروریسم، سرکوب حمایت مادی و ایدئولوژیک از سازمان های تروریستی، و مبارزه با سازمان های تروریستی خارجی را مورد بحث قرار دادند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت همکاری بین المللی برای جلوگیری از گسترش ایدئولوژی تروریست و افراط گرایی، رادیکالیزه کردن افراد بر این اساس و جلوگیری از استخدام تروریست ها، از طریق اینترنت نیز تاکید شد.