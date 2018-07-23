حمایت از تولیدکنندگان زمینه ساز رونق تولید و اشتغالزایی است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری بعد از ظهر امروز در نشست با نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی و مسوولان استانی و شهرستانی که در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری بیجار برگزار شد با بیان اینکه پرداخت بی‌رویه تسهیلات به مردم برای رفع بیکاری کارساز نیست اظهار داشت: باید با حمایت از تولیدکنندگان از طریق برندسازی و معرفی تولیدات آنها به بازار جهانی زمینه رونق بخش تولید و اشتغال‌زایی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه ابزارهای بانکی با طرح‌های اشتغال خرد و زود بازده و روستایی به هیچ عنوان سازگار نیست گفت:برخی از مشکلات فرا روی اشتغال مربوط به سیستم بانکی کشور است.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل سد راه در جذب تسهیلات روستایی اشاره کرد و بیان داشت:متقاضیان طرح‌های اشتعال‌زایی روستایی نمی‌توانند از املاک خود به عنوان وثیقه و ضمانت استفاده کند و این امر یکی از عوامل سد راه جذب تسهیلات در روستاها است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نهادهای عمومی و دستگاه‌های مربوطه برای توسعه اشتغالزایی باید کارهایی زود بازده را در راستای توسعه بازار در دستور کار خود قرار دهند عنوان کرد:نباید تنها به پرداخت تسهیلات که هیچ سودی برای رونق بازار ندارد بسنده کرد.

معاون توسعه و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بررسی مشکلات شهرستان بیجار بیان داشت:لازم است تا نماینده‌ای به عنوان کارگذار اشتغال برای انعکاس و بررسی مشکلات این شهرستان در این حوزهانتخاب شود.

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز جایگاه صنعت فرش ایران در بازارهای جهانی بر خلاف گذشته که فرش کشورمان در جهان سرآمد بود بسیار ناچیز است ادامه داد:فرش بیجار یک برند جهانی است و باید برای ارتقای جایگاه صنعت فرش تلاش کرد.