۱۶ هزار قوطی انواع نوشیدنی قاچاق در کنگان معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، نوشیدنی هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد مجوز بهداشتی بودند پس از هماهنگی با مرجع قضایی و واحدهای نظارتی توسط پلیس شهرستان کنگان معدوم شدند.
شهرستان کنگان در جنوب استان بوشهر قرار دارد.
بوشهر - مواد نوشیدنی قاچاق به تعداد ۱۶ هزار و ۳۳۹ قوطی به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال توسط پلیس در شهرستان کنگان معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، نوشیدنی هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد مجوز بهداشتی بودند پس از هماهنگی با مرجع قضایی و واحدهای نظارتی توسط پلیس شهرستان کنگان معدوم شدند.
شهرستان کنگان در جنوب استان بوشهر قرار دارد.
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