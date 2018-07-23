۱۶ هزار قوطی انواع نوشیدنی قاچاق در کنگان معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، نوشیدنی هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد مجوز بهداشتی بودند پس از هماهنگی با مرجع قضایی و واحدهای نظارتی توسط پلیس شهرستان کنگان معدوم شدند.

شهرستان کنگان در جنوب استان بوشهر قرار دارد.