تدوین طرح جامع مرز بازرگان/رشدتجارت ایران وترکیه به۳۰میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک گمرک ایران، فرود عسگری در حاشیه بهره برداری از سامانه بومی اولین ایکس ری کامیونی پر سرعت تولید داخل در گمرک بازرگان اظهار داشت: این دستگاه می تواند کامیون ها را به صورت پیشرفته و با جزئیات کامل اسکن کند.

وی افزود: تجهیز مرز بازرگان به دستگاه های کنترلی پیشرفته نقش مهمی در تسهیل تجارت در یکی از بزرگترین مرزهای زمینی کشور خواهد داشت و می‌تواند در سرعت بخشیدن به تجارت بین ایران و ترکیه و اروپا مفید باشد.

رییس کل گمرک ایران گفت: طرح جامعی برای مرز بازرگان تدوین شده است که اجرای آن نقش مهمی در توسعه مبادلات مرزی بین ایران و ترکیه و رسیدن به حجم ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ۲ کشور خواهد داشت.

وی یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی در گمرک را سامانه ها و سیستم های الکترونیکی موجود دانست و گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ، گمرک فاقد سیستم های پیشرفته کنونی بود اما در حاضر با کمک سامانه های الکترونیکی و با استفاده از تصاویر ایکس ری می توانیم دقت و کنترل بیشتری بر روی محموله های ورودی و خروجی داشته باشیم.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه به پیشگامی گمرک در شفافیت و در دسترس قرار دادن اطلاعات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به کمک سامانه های هوشمند در گمرک، جزئی ترین اطلاعات ترخیص انواع کالا در تمامی گمرکات به لحظه قابل رهگیری است و روشن و مشخص است که چه کالایی به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش و از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است.

تجهیز گمرکات مهم به دستگاه ایکس ری تا پایان ۹۷

عسگری ادامه داد: تا پایان سال ۹۷ گمرکات حساس و مهم کشور به دستگاه های کنترلی ایکس مجهز خواهد شد. ایکس ری گمرک بازرگان سومین دستگاه ایکس ری کامیونی است که در سالجاری در گمرکات کشور راه اندازی و به بهره برداری می رسد.

به گفته رئیس کل گمرک ایران ایکس ری های پیشرفته کانتینری از محل اعتبارات داخلی گمرک خریداری و در گمرکات به بهره برداری رسیده است.

بنابر اعلام گمرک، در پی تاکید رهبر نقلاب برای حمایت از تولید داخلی و تجهیز مبادی ورودی به تجهیزات پیشرفته کنترلی ، سفارش ساخت پنج دستگاه ایکس ری کامیونی از سوی گمرک به تولیدکنندگان داخلی به تولیدکنندگان داخلی داده شده است.