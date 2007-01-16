ناتو باید برای تامین امنیت افغانستان بیشتر تلاش کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"رابرت گیتس" در ادامه سخنان خود تصریح کرد : کسب موفقیت در افغانستان از اهداف عالیه ما بوده که همواره برای تحقق آن تلاش کرده ایم.

وزیر دفاع آمریکا با تقدیر از فعالیتهای نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان خاطر نشان کرد : ناتو به عنوان ارگانی که برای برقراری ثبات در مناطق بحرانی جهان تلاش می کند؛ موظف است که با افزایش توان نظامی خود در افغانستان دستیابی به امنیت و آرامش در این کشور را تسریع بخشد .

" گیتس " با اشاره به اینکه اعضای طالبان درصدد افزایش دامنه فعالیتهای خود در افغانستان هستند، گفت : نیروهای امنیتی افغانستان باید در کنار نیروهای ناتو، راه اقدامات طالبان را سد کنند .

وی همچنین در سخنان اخیر خود از افزایش نظامیان آمریکا در افغانستان خبر داده بود .

این در حالی است که پیش از این نیز " هیلاری کلینتون " سناتور دموکرات از ایالت نیویورک به همراه " اوان بایه" دموکرات ایالت ایندیانا و " جان مک هاگ" جمهوریخواه ایالت نیویورک به افغانستان سفر کرده اند.