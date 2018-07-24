به گزارش خبرگزاری مهر، یونس آزادی در مورد نقش شوراهای اسلامی در مدیریت دهیاری ها اظهار داشت: شوراهای اسلامی ناظر بر عملکرد دهیاری ها هستند و لازم است نظارت دقیق بر عملکرد مالی و عمرانی دهیاری ها داشته باشند.

سرپرست دفتر امور روستایی استانداری همچنین گفت: شوراهای اسلامی در کنار نقش نظارتی، بایستی حامی دهیاران باشند و با تلاش در جذب عوارض و خودیاری محلی و ارائه طرح و برنامه برای جذب کمک های دولتی به دهیاران در اجرای وظایفشان کمک کنند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون ۳۳۹ روستای استان دارای دهیاری هستند و انتظاری که از دهیاران می‌رود این است که به رونق تولید و اشتغال‌زایی در روستاها کمک کنند.