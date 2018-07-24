به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید بوجارزاده، از آمادهباش شرکت ملی گاز برای رفع مشکلات احتمالی زلزله در کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به وقوع زلزله اخیر در کرمانشاه، به ویژه در منطقه ثلاثباباجانی، همه عوامل و کارکنان شرکت ملی گاز در این استان و استانهای معین کرمانشاه در حال آمادهباش هستند.
وی افزود: خوشبختانه به تاسیسات مرتبط با گاز آسیب خاصی وارد نشده و تنها در چند مورد نشتی گاز رخ داده که بلافاصله اصلاح شده است.
به گفته بوجارزاده، عملیات نشتیابی در منطقه زلزلهزده و نواحی اطراف آن نیز بلافاصله صورت گرفته است که بر اساس نتایج این عملیات، مشکل خاصی در شبکه وجود نداشته و هماکنون گاز در شبکه گازرسانی مناطق زلزلهزده جریان دارد.
بر اساس این گزارش، زلزله اخیر کرمانشاه شامگاه یکشنبه ۳۱ تیرماه برای دوبار و با قدرت ۴,۲ و ۵.۹ ریشتر در حوالی تازهآباد شهرستان ثلاث باباجانی رخ داد که با حدود ۴۰ پسزلزله، تاکنون ۲۸۷ مصدوم بر جای گذاشته است.
