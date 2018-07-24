  1. اقتصاد
گازرسانی مناطق زلزله‌زده بی‌وقفه ادامه دارد

سخنگوی شرکت ملی گاز با توجه به وقوع زلزله در غرب کشور اعلام کرد که تاسیسات گاز آسیب ندیده‌اند و گازرسانی به این مناطق بی‌وقفه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید بوجارزاده، از آماده‌باش شرکت ملی گاز برای رفع مشکلات احتمالی زلزله در کرمانشاه خبر داد و گفت: با توجه به وقوع ‌زلزله اخیر در کرمانشاه، به ویژه در منطقه ثلاث‌باباجانی، همه عوامل و کارکنان شرکت ملی گاز در این استان و استان‌های معین کرمانشاه در حال آماده‌باش هستند.

وی افزود: خوشبختانه به تاسیسات مرتبط با گاز آسیب‌ خاصی وارد نشده و تنها در چند مورد نشتی گاز رخ داده که بلافاصله اصلاح شده است.

به گفته بوجارزاده، عملیات نشت‌یابی در منطقه زلزله‌زده و نواحی اطراف آن نیز بلافاصله صورت گرفته است که بر اساس نتایج این عملیات، مشکل خاصی در شبکه وجود نداشته و هم‌اکنون گاز در شبکه گازرسانی مناطق زلزله‌زده جریان دارد.

بر اساس این گزارش، زلزله اخیر کرمانشاه شامگاه یکشنبه ۳۱ تیرماه برای دوبار و با قدرت ۴,۲ و ۵.۹ ریشتر در حوالی تازه‌آباد شهرستان ثلاث باباجانی رخ داد که با حدود ۴۰ پس‌زلزله، تاکنون ۲۸۷ مصدوم بر جای گذاشته است.

