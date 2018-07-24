برای اجرای طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمادگی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی افشانی درباره برنامه شهرداری برای سالمندان گفت: نام این برنامه نشاط سالمندان است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در شهرداری تهران ایجاد نشاط و شادی است که جامعه امروز بیش از هر زمانی به این نشاط نیاز دارد. این برنامه برای انسان‌های با تجربه‌ای است که با روحیه در چنین برنامه‌های شرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: آن چه امروز جای نگرانی دارد، گوشه‌گیری و انزوا برای نسل جوان ما است و زمینه نشاط عاملی برای موفقیت در دیگر عرصه‌ها به خصوص مشارکت برای اداره شهر خواهد بود. برنامه من به مشارکت شهروندان تاکید دارد و شهروندان زمانی مشارکت خواهند کرد که هم به مسئولان اعتماد داشته باشند و هم نشاط و امید داشته باشند.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی و اینکه آیا شهرداری برای اجرای این طرح در صورت تصویب در مجلس آمادگی دارد، اظهار کرد: معلوم است که آمادگی داریم. من جزو کسانی هستم که بارها از نمایندگان خواستم این کار انجام شود. برای اینکه کسانی که ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه دارند، می‌توانند باتوجه شرایط عمومی و قانون موجود به عنوان مشاور، یا در بخش های خصوصی از تجربه خود استفاده کنند و در چرخه اقتصاد کشور باعث رونق تولید و توسعه کشور شوند. به همین دلیل این بحث یک ضرورت است و امیدوارم در مجلس تصویب شود. من در این زمینه مشکلی ندارم.

سید محمدعلی افشانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برنامه شهرداری برای حمایت از سالمندان و امکان استفاده آنها از امکانات زیرمجموعه های شهرداری اظهار کرد: به طور کلی درباره همه امکانات ورزشی که شهرداری دارد اولویت با کارمندان شهرداری و بازنشستگان و در رده بعد هم سایر اقشار است بنابراین تا جایی که برای شهرداری مقدور باشد، مساعدت خواهد کرد.