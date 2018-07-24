به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان باقر کرد اظهار داشت: وزیر کشور پس از سفر به منطقه سیستان مصوبات و پیشنهادات خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرد که این مصوبات با دستور روحانی در قالب توافقنامه به ۱۸ وزارتخانه ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد این مصوبات مربوط به حوزه عمرانی و تکمیل زیرساخت های توسعه ای منطقه ی سیستان است.

کرد بیان کرد: اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این مصوبات در حوزه عمرانی بیش از هزار میلیارد تومان است.

وی تصریح کرد: حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه راه و شهرسازی پیش ‌بینی شده که مهمترین طرح های این حوزه تکمیل بزرگراه زاهدان - زابل - دوست محمد، تکمیل راه زابل - زهک، تکمیل راه میلک - زابل - نهبندان، اجرای طرح های راه روستایی، ساماندهی و بازآفرینی سکونتگاههای غیر رسمی در قالب ۲ طرح از پنج محله انتخاب شده و تکمیل طرح راه آهن چابهار - زاهدان است.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تکمیل طرح های آبرسانی و تامین آب آشامیدنی بخشی از مصوبات سفر وزیر کشور به منطقه سیستان است، گفت: در این رابطه ۱۸ مصوبه با اعتبار مورد نیاز بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده که مهترین آنها شامل لایروبی و رسوب برداری انهار و چاه نیمه ها، تکمیل طرح های آبرسانی به شهرستان‌های سیستان، ایجاد و تکمیل طرح های تاسیسات فاضلاب، بررسی موضوع انتقال آب از دریای عمان به شمال استان، ساخت و استقرار آب ‌شیرین‌ کن و ساخت نیروگاه بادی در منطقه سیستان است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل و تسریع در اتمام این طرح ها بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات منطقه سیستان رفع خواهد شد.

کرد همچنین از جمع بندی مسائل، مشکلات و ارائه پیشنهادات برای رفع مشکلات جنوب سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: به مانند اقدامات اولیه برای سفر وزیر کشور به منطقه سیستان، طرح ها و پیشنهادات برای سفر مسئولان ارشد کشور به مناطق جنوب استان نیز در دست بررسی است.