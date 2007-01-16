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۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۴۷

نماینده پارلمان اروپا :

بدون قانون اساسی واحد افزایش اعضای اتحادیه اروپا امکان ندارد

نماینده پارلمان اروپا با انتقاد از مسکوت ماندن روند تصویب قانون اساسی واحد گفت : بدون قانون اساسی واحد افزایش تعداد اعضای اتحادیه اروپا امکان پذیر نخواهد بود .

به گزارش خبرگزاری مهر،"مارتین شولتس" عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا در گفتگو با رادیو دولتی آلمان همچنین تصریح کرد : در حالی که با تغییر ریاست پارلمان اروپا روبرو هستیم این انتظار وجود دارد که کادر هئیت رئیسه جدید راهکار مناسبی را برای خروج قانون اساسی واحد از بحران کنونی پیدا کند.

این سیاستمدار آلمانی در ادامه افزود: شمار زیادی از کشورهای اروپایی کاندیداتوری خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که دو کشور از آغاز سال جاری میلادی به این اتحادیه پیوستند .

وی با انتقاد از مسکوت ماندن روند تصویب قانون اساسی واحد درمیان کشورهای اروپایی تصریح کرد : اتحادیه اروپا تا زمانی که قانون اساسی واحد به تصویب نرسیده نباید برنامه ای برای گسترش تعداد اعضای خود در نظر بگیرد .

" شولتس" همچنین خاطر نشان کرد : اتحادیه اروپا از این پس نمی تواند بدون قانون اساسی واحد برنامه های از پیش تعیین شده خود را محقق کند .

عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا افزود : آلمان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا باید سیستم مناسبی را برای
از سرگیری روند تصویب قانون اساسی واحد به منظور تسریع در اجرای این قانون به کار گیرد .

 قانون اساسی واحد تا کنون در میان 16 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اجرا به تصویب رسیده است؛ این قانون زمانی لازم الاجرا خواهد بود که تمام اعضای اتحادیه اروپا موافقت خود را با آن اعلام کنند .

کد مطلب 435566

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