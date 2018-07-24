به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ماشین‌ سازی تبریز که جایگزین تیم فوتبال گسترش فولاد در فصل جدید لیگ برتر شده با به خدمت گرفتن شش بازیکن جدید نشان داد که می خواهد با قدرت به سطح اول فوتبال ایران برگدد.

محمدحسین کنعانی‌ زادگان بازیکن سابق استقلال، احمد امیرکامدار هافبک پیشین نفت تهران، علیمردانی، سید احمد مهدی‌ زاده مدافع راست سایپا، محسن یوسفی بازیکن پدیده و فرید بهزادی ‌کریمی بازیکن سابق صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان شش بازیکنی هستند که بعد از توافق نهایی با مسئولان ماشین سازی تبریز با این باشگاه قرارداد امضاء کردند.

گفتنی است، در روزهای باقی مانده تا آغاز لیگ برتر، ماشین ‌سازی بازیکنان دیگری نیز جذب خواهد کرد.