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۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

مهر خبر می‌دهد؛

نرخ بیکاری استان‌های محروم افزایش یافت

نرخ بیکاری استان‌های محروم افزایش یافت

داده های رسمی نشان می‌دهد در بهار امسال بیشترین درصد بیکاری متعلق به استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر برمبنای داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩۶ به میزان ٠.۵ درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور  با ۴۴۹۵۸ نفر کاهش به ٣ میلیون و ٣٢٢ هزار نفر رسیده است.

 بر اساس آمار، در بهار امسال، استان های چهارمحال و بختیاری با ۲۲.۸ درصد، کرمانشاه با ۱۹.۴ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۸.۶ درصد در صدر استان های دارای بیشترین جمعیت بیکار هستند. با این حساب تقریبا یک سوم جمعیت فعال در استان چهارمحال و بختیاری بیکار هستند. 

این در حالی است که با وجود وعده متولیان جهت بهبود روند اشتغال در استان های محروم، درصد بیکاری نسبت به بهار سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری ۲.۵ درصد و استان سیستان و بلوچستان ۵.۹ درصد افزایش یافته است و در استان کرمانشاه نیز تنها ۰.۸ درصد با کاهش مواجه شده است.

همچنین در رده های بعدی استان های لرستان با ۱۵.۹ درصد، البرز با ۱۵.۶ درصد، خوزستان با ۱۵.۵ درصد و یزد با ۱۵.۴ درصد قرار دارند.

این در حالی است که نرخ بیکاری در استان لرستان بهار سال گذشته ۱۱.۸ درصد و یزد ۱۳.۲ درصد بوده است. در این بین نرخ بیکاری در استان البرز حدود ۵ درصد بهبود یافته است.

استان اصفهان با ۱۳.۳ درصد، کردستان ۱۳ درصد و آذربایجان غربی با ۱۴.۹ درصد نیز در رده های بعدی دارای بیشترین بیکار قرار گرفته اند.

کمترین درصد بیکاری نیز متعلق به سمنان با ۷.۱ درصد، زنجان ۸.۲ درصد و همدان با ۸.۲ درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در پایتخت ۱۲.۳ درصد ثبت شده است.

کد مطلب 4355789
سمیه رسولی

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