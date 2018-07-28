به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر برمبنای داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩۶ به میزان ٠.۵ درصد کاهش داشته است و جمعیت بیکار کشور با ۴۴۹۵۸ نفر کاهش به ٣ میلیون و ٣٢٢ هزار نفر رسیده است.

بر اساس آمار، در بهار امسال، استان های چهارمحال و بختیاری با ۲۲.۸ درصد، کرمانشاه با ۱۹.۴ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۸.۶ درصد در صدر استان های دارای بیشترین جمعیت بیکار هستند. با این حساب تقریبا یک سوم جمعیت فعال در استان چهارمحال و بختیاری بیکار هستند.

این در حالی است که با وجود وعده متولیان جهت بهبود روند اشتغال در استان های محروم، درصد بیکاری نسبت به بهار سال گذشته در استان چهارمحال و بختیاری ۲.۵ درصد و استان سیستان و بلوچستان ۵.۹ درصد افزایش یافته است و در استان کرمانشاه نیز تنها ۰.۸ درصد با کاهش مواجه شده است.

همچنین در رده های بعدی استان های لرستان با ۱۵.۹ درصد، البرز با ۱۵.۶ درصد، خوزستان با ۱۵.۵ درصد و یزد با ۱۵.۴ درصد قرار دارند.

این در حالی است که نرخ بیکاری در استان لرستان بهار سال گذشته ۱۱.۸ درصد و یزد ۱۳.۲ درصد بوده است. در این بین نرخ بیکاری در استان البرز حدود ۵ درصد بهبود یافته است.

استان اصفهان با ۱۳.۳ درصد، کردستان ۱۳ درصد و آذربایجان غربی با ۱۴.۹ درصد نیز در رده های بعدی دارای بیشترین بیکار قرار گرفته اند.

کمترین درصد بیکاری نیز متعلق به سمنان با ۷.۱ درصد، زنجان ۸.۲ درصد و همدان با ۸.۲ درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در پایتخت ۱۲.۳ درصد ثبت شده است.