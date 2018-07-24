سرهنگرعلی سرحدی ردر گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح این خبر گفت: فردی که با درج آگهی فروش «ps۴» در یکی از سایت های درج آگهی از شهروندان با دریافت بیعانه کلاهبرداری می کرد، توسط پلیس فتا سیستان و بلوچستان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: : با بررسی ها و پایش های اطلاعاتی کارشناسان این پلیس متوجه شدند شخصی به هویت نامعلوم از طریق یکی از سایت های درج آگهی اقدام به تبلیغ فروش انبوه دستگاه بازی رایانه ای پلی استیشن «ps۴» با قیمت ارزان می کند.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان ادامه داد: در پیگیری های تکمیلی پلیس فتا و همچنین اطلاع رسانی شهروندان و هموطنان مشخص شد که فروشنده مبالغی را تحت عنوان بیعانه اخذ و از ارسال دستگاه مورد نظر به مشتریان خودداری می کند.

وی بیان داشت: در پی رسیدگی به این کلاهبرداری، چند شخص دیگر نیز با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و در خصوص خرید از سایت درج آگهی و عدم وصول دستگاه و پاسخگو نبودن فروشنده شکایت کرده که به دلیل حساسیت موجود و افزایش هر روزه شاکیان، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و تیمی از کارشناسان برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

سرحدی گفت: با انجام اقدامات تخصصی و فنی پلیسی متهم که در یکی از محله های شهرستان زاهدان سکونت داشت شناسایی و دستگیر شد که پس از ارائه مستندات به بزه انتسابی خود در استان های فارس، اصفهان، هرمزگان، خراسان و خوزستان نیز اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان با اشاره به رصد شبانه روزی پلیس فتا برای کشف جرائم در فضای مجازی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه آگهی فروش در بستر اینترنت و سایت های پر طرفدار، پس از مشاهده کالا یا خدمات انجام شده، در تکمیل فرایند از بستر حقیقی و فیزیکی استفاده کنند.