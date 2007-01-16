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۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۹:۱۲

ادعاهای جدید و دور جدید جنگ روانی آمریکا علیه ایران :

سلاحها و تجهیزات پنتاگون در اختیار ایران قرار گرفته است

سلاحها و تجهیزات پنتاگون در اختیار ایران قرار گرفته است

بازرسان فدرال آمریکا ادعا کردند که سلاحها و تجهیزات مازاد پنتاگون که در انتهای هر سال به دلالان اسلحه فروخته می شود در اختیار ایران و چین قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، مقامهای آمریکایی در دور جدید جنگ روانی خود علیه ایران ادعا کردند : اسلحه ها و تجهیزات مازاد پنتاگون که در انتهای هر سال به سوداگران اسلحه فروخته می شود از طریق غیر قانونی به ایران و برخی کشورهای دیگر که آمریکا روابط دوستانه ای با آنها ندارد انتقال یافته است.

بر همین اساس بازرسان فدرال امروز اعلام کردند : تجهیزات نظامی پنتاگون از طریق یک دلال پاکستانی به ایران منتقل شده است.

این مقامها در ادامه افزودند : تجهیزات منتقل شده به ایران شامل موتورهای هلیکوپتر، قطعات جنگده های اف-14 و قطعات  موشک انداز بوده است.

این گزارش حاکی است : نگرانی مقامها آمریکایی از این بابت است که چگونه این تجهیزات به راحتی در اختیار ایران قرار گرفته ، در حالی که بوش بارها مواضع خود را در برابر ایران اعلام داشته است.

این در حالی است که در حدود  10روز قبل دولت بوش شرکتهای روسی، چینی و کره شمالی را با متهم کردن به فروش موشک و تسلیحات دیگر به ایران و سوریه تحریم کرد.

بر اساس اعلام دولت آمریکا، سه شرکت دولتی چینی، سه شرکت روسی و یک شرکت معدنی کره شمالی، طبق قانون عدم توسعه ایران و سوریه در سال 2005(قانون ممنوعیت فروش سلاح) تحریم شدند.

کد مطلب 435599

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