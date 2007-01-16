سلاحها و تجهیزات پنتاگون در اختیار ایران قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، مقامهای آمریکایی در دور جدید جنگ روانی خود علیه ایران ادعا کردند : اسلحه ها و تجهیزات مازاد پنتاگون که در انتهای هر سال به سوداگران اسلحه فروخته می شود از طریق غیر قانونی به ایران و برخی کشورهای دیگر که آمریکا روابط دوستانه ای با آنها ندارد انتقال یافته است.

بر همین اساس بازرسان فدرال امروز اعلام کردند : تجهیزات نظامی پنتاگون از طریق یک دلال پاکستانی به ایران منتقل شده است.

این مقامها در ادامه افزودند : تجهیزات منتقل شده به ایران شامل موتورهای هلیکوپتر، قطعات جنگده های اف-14 و قطعات موشک انداز بوده است.

این گزارش حاکی است : نگرانی مقامها آمریکایی از این بابت است که چگونه این تجهیزات به راحتی در اختیار ایران قرار گرفته ، در حالی که بوش بارها مواضع خود را در برابر ایران اعلام داشته است.

این در حالی است که در حدود 10روز قبل دولت بوش شرکتهای روسی، چینی و کره شمالی را با متهم کردن به فروش موشک و تسلیحات دیگر به ایران و سوریه تحریم کرد.



بر اساس اعلام دولت آمریکا، سه شرکت دولتی چینی، سه شرکت روسی و یک شرکت معدنی کره شمالی، طبق قانون عدم توسعه ایران و سوریه در سال 2005(قانون ممنوعیت فروش سلاح) تحریم شدند.