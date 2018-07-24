به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو تصمیم گرفته گذرگاه «کرم ابوسالم» در جنوب نوار غزه را به صورت محدود بازگشایی کند.

بر اساس این خبر این اقدام از امروز ظهر و به صورت محدود انجام خواهد شد و به خودروهای انتقال دهنده سوخت و مواد غذایی و دارویی اجازه ورود به نوار غزه داده خواهد شد.

در حالی که اسرائیل از سال ۲۰۰۶ غزه را تحت محاصره شدید قرار داده است هر از گاهی برای انتقال مواد غذایی و دارویی و سوخت گذرگاه های منتهی به نوار غزه بازگشایی می شود، گذرگاه کرم ابوسالم در طول دو هفته گذشته مسدود بوده است و اسرائیل اجازه انتقال نیازهای اساسی مردم به این منطقه را نداده بود.