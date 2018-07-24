افتتاح نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم فرش دستباف تبریز در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه فرش دستباف تبریز، دست پاک رییس مرکز ملی فرش در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فرش تبریز بیان کرد: با توجه به قدمت فرش دستباف درکشور و میزان فعالان این حوزه از گذشته تاکنون فرش دستبافت شناسنامه مردم و پرچم دوم ایران تلقی میشود.

دست پاک ادامه داد: طی بررسی ها و لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده قرار است تا حلقه های فعال در صنعت فرش دستباف از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند که امیدداریم تا مجلس شورای اسلامی با درایتی دارد این مهم را به مرحله اجرا برساند.

وی افزود: براساس تحقیق‌و پژوهش هایی که این مرکز در دستورکارخود قرار داده در برنامه داریم تا یکی از روزهای سال که نقطه ی عطف صنعت فرش دستباف است را به عنوان روز فرش دستباف نام گذاری کنیم.

رییس مرکز ملی فرش تشریح کرد: قرار است تا شورایی به عنوان شورای فرش دستباف متشکل از روسای اتحادیه ها به ریاست شخص وزیر صنعت تشکیل شود تا اتفاقات قابل توجهی دراین صنعت متوجه فعالان این حوزه شود

اسماعیل چمنی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دست باف تبریز دیگر سخنران این آئین گفت: با توجه به اینکه هم اکنون چهره های جهانی فرش در این محل حضور دارند باید بخشی از مشکلاتی که گریبان گیر این صنعت شده اشاره کرد.

وی بیان کرد: میزان ۵ میلیون نفر در این صنعت در حال فعالیت هستند که از این تعداد عددی بالغ بر ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بافندگی و اشتغال در این حوزه مشغول هستند و حوزه فرش دستباف یکی از مهم ترین مجموعه های اشتغال زایی بخش خصوصی است.

چمنی افزود: تنها کالایی که در سال ۲۰۱۵ ثبت جهانی شده فرش دستباف ایرانی بوده و مردم چهار قاره ایران را از نمادش که فرش دستباف بوده می شناسند و در میان آن ها محبوب‌است.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر قرار است که میزان نرخ بیکاری به حداقل برسد، روند ارز آوری کشور در مسیر رشد قرار گیرد، میزان درآمد اقشار مختلف جامعه افزایش یابد و وضعیت معاش مردم در شرایط مساعدی قرار داشته باشد باید توجه به فرش دستباف توسط دولت در اولویت قرار گیرد.

رئیس‌ اتحادیه فرش دستباف تبریز نیز ادامه داد : لزوم بیمه شدن افرادی که در خانه به بافت فرش اشتغال دارند توسط مجلس براساس قانون تصویب شد اما از تعداد ۲ میلیون بافنده فقط ۳۵۰ هزار نفر بیمه شده‌اند این نظام‌متعلق به زحمت کشان و افرادی است که با سختی و با دست باردیگر هویت ایرانی را خلق می کنند البته لازم به ذکر است که در عمل چنین اتفاقی نیافتاده است.

چمنی تشریح کرد: متاسفانه طی سال های اخیر از میزان بیمه شدگان فرش دستباف کاسته شد و به عدد ۳۵۰ هزار نفر از ظرفیت ۲ میلیونی رسید به جای اینکه روندی صعودی داشته باشد همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که در این سالها قابل توجه است انتشار آمار صادرات این بخش بوده که عمدتا نشان از افزایش آن‌دارد درحالیکه بخش زیادی از تجار صادراتی به کشور های دیگر نداشته اند.

این فعال حوزه فرش دستباف ادامه داد: فرش دستباف صنعت اول کشور است و اغلب کشورهای دنیا ایران‌ را با فرش می شناسند باید توجهی بسیار زیادی به این بخش بشودتا اقتصاد کشور در مسیر رشد وتوسعه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت بیمه ی قالی بافان افزود: هنگامی که بیمه ی یکی از این بافندگان قطع می شود به این معناست که این فرد از چرخه ی تولید فرش دستباف خارج شده است لذا بیمه ی این افراد بسیار اهمیت دارد.

همچنین چمنی خطاب به رئیس مرکز ملی فرش و نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد:باید هفته ای به نام هفته فرش در تقویم کشور برای ارج نهادن به این قشر درنظر گرفته شود.

احد عظیم زاده صادرکننده نمونه کشورفرش دستباف نیز دراین مراسم تاکید کرد: فرش دستباف از جمله صنایع مهم کشور به شما می رود و از ظرفیت بالایی برخوردار است.

عظیم زاده ادامه داد: برخی از مشکلات حوزه فرش متاثر از بازارهای جهانی بوده و رکود حاکم بر بازار جهانی طبیعتا تاثیری در فروش فرش ایران را نیز دارد ولی عمده ی مشکلات فرش ناشی از عدم بازار یابی و سلیقه یابی در این حوزه می باشد.

وی افزود: امیدواریم اتحادیه ها و فعالین حوزه فرش دستباف با اتحاد وهمدلی بتوانند در جهت رفع مشکلات این حوزه گرهی از مشکلات تولیدئ کنندگان و بافندگان باز کرده و این مهم میسر نخواهد بود مگر در سایه اتحاد و ایجاد شبکه ی علمی در جهت بازارسازی بازار شناسی و سلیقه یابی، چرا که جایگاه فرش ایران بسیار بالاتر از حال حاضر بازار فرش است.

همچنین در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی و علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و داودی نائب رئیس فراکسیون فرش مجلس بر لزوم صادرات فرش دستباف تاکید کردند

این گزارش حاکی است، این نمایندگی در نظر دارد با حمایت از این کالای ارزشمند ایرانی هنرمندان و فعالان اقتصادی عرصه فرش را گرد هم آورد تا به واسطه آن گرهی از مشکلات فرش ایران باز شود.

گفتنی است آئین افتتاح نمایشگاه دائمی فرش دستباف تبریزدر تهران با حضور، اسماعیل چمنی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف تبریز در مراسم افتتاحیه نمایندگی فرش دستباف خانم دست پاک رئیس مرکز ملی فرش، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی تبریز، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، علیزاده نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، احد عظیم زاده صادرکننده نمونه کشور، فعالان حوزه ی تولید و صادرات فرش، نمایندگان اتاق بازرگانی و سفیر تاجیکستان و مکزیک برگزار شد.