به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، عطاالله معروفخانی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت برخی برندهای سیگارت گفت : هرچند سیگارت جزو کالاهای ضروری محسوب نمی شود اما باید تمهیداتی اندیشیده شود تا قشر مصرف کننده با مشکلات بیشتری روبرو نشود.

وی اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی و کنترل نظام مند محصولات دخانی از طریق سامانه جامع تجارت ، روش منطقی برای کنترل ، تولید و توزیع این محصولات فراهم شود و تعیین قیمت در اختیار واسطه نباشد.

معروفخانی خاطرنشان کرد: پس از از موبایل ، کالاهای دخانی دومین محصول ثبت شده در سامانه جامع تجارت خواهد بود که در آینده نزدیک بطور کلی توزیع از عاملین کشوری و استانی تا خرده فروشان با شناسه و کد رهگیری کنترل خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ۱۴درصد کاهش تولید برخی واحد ها در سه ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وجود داشته که این کاهش تولید موجب نوسانات قیمت و افزایش قاچاق احتمالی شده است.

وی همچنین با بیان برآورد مصرف سیگارت در کشور یادآورشد: که بزودی با تدابیر اندیشیده شده و افزایش تولید این این حبابهای کاذب از بین رفته و قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد .

محصولات دخانی در اولویت آخرتخصیص ارز

در ادامه این نشست ، رئیس انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان شرایط نامساعد حاکم بر بازار سیگارت گفت : در بخش صنعت ، محصولات دخانی در اولویت آخر تخصیص ارز دولتی قرار گرفته اند و این امر باعث افزایش نرخ سیگارت مجاز شده است.

تاجدار اضافه کرد : مشکلات پروسه ثبت سفارش کالا و مطالبه سپرده های ۱۰ تا ۳۵ درصدی توسط بانکهای عامل همچنین افزایش حجم مالیات ، عوارض معضلات گسترده ای فراهم کرده است که تنها با همکاری و مدیریت مسئولان می تواند کاهش یابد.

وی با تاکید بر ایجاد عاملیت رسمی برای مغازه ها افزود : عاملیت رسمی باعث عرضه و توزیع مستقیم محصولات دخانی می شود ، از التهاب بازار می کاهد و در دراز مدت موجبات تناسب عرضه و تقاضای این محصول را فراهم می سازد.