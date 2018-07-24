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۲ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات؛

ساماندهی بازار محصولات دخانی بزودی به سرانجام می‌رسد

ساماندهی بازار محصولات دخانی بزودی به سرانجام می‌رسد

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در نشست با مدیران واحدهای تولیدکننده سیگارت بر ساماندهی بازار محصولات دخانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، عطاالله معروفخانی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت برخی برندهای سیگارت گفت : هرچند سیگارت جزو کالاهای ضروری محسوب نمی شود اما باید تمهیداتی اندیشیده شود تا قشر مصرف کننده با مشکلات بیشتری روبرو نشود.

وی اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی و کنترل نظام مند محصولات دخانی از طریق سامانه جامع تجارت ، روش منطقی برای کنترل ، تولید و توزیع این محصولات فراهم شود و تعیین قیمت در اختیار واسطه نباشد.

معروفخانی خاطرنشان کرد: پس از از موبایل ، کالاهای دخانی دومین محصول ثبت شده در سامانه جامع تجارت خواهد بود که در آینده نزدیک بطور کلی توزیع از عاملین کشوری و استانی تا خرده فروشان با شناسه و کد رهگیری کنترل خواهد شد.

وی در ادامه گفت: ۱۴درصد کاهش تولید برخی واحد ها در سه ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته وجود داشته که این کاهش تولید موجب نوسانات قیمت و افزایش قاچاق احتمالی شده است.

وی همچنین با بیان برآورد مصرف سیگارت در کشور یادآورشد: که بزودی با تدابیر اندیشیده شده و افزایش تولید این این حبابهای کاذب از بین رفته و قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد .

محصولات دخانی در اولویت آخرتخصیص ارز

در ادامه این نشست ، رئیس انجمن تولید کنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان شرایط نامساعد حاکم بر بازار سیگارت گفت : در بخش صنعت ، محصولات دخانی در اولویت آخر تخصیص ارز دولتی قرار گرفته اند و این امر باعث افزایش نرخ سیگارت مجاز شده است.

تاجدار اضافه کرد : مشکلات پروسه ثبت سفارش کالا و مطالبه سپرده های ۱۰ تا ۳۵ درصدی توسط بانکهای عامل همچنین افزایش حجم مالیات ، عوارض معضلات گسترده ای فراهم کرده است که تنها با همکاری و مدیریت مسئولان می تواند کاهش یابد.

وی با تاکید بر ایجاد عاملیت رسمی برای مغازه ها افزود : عاملیت رسمی باعث عرضه و توزیع مستقیم محصولات دخانی می شود ، از التهاب بازار می کاهد و در دراز مدت موجبات تناسب عرضه و تقاضای این محصول را فراهم می سازد.

کد مطلب 4356083
فرشته رفیعی

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