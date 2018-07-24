پایه های فکری جوانان برای ایستادگی در برابر دشمنان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیا عاشوری بعدازظهر سه شنبه در جلسه پشتیبانی از اردوهای راهیان نور که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهارکرد: اعزام کاروان های راهیان نور کار فرهنگی برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است.

وی به بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره اهمیت بازخوانی دفاع مقدس و بازدید از مناطق جنگی اشاره کرد و افزود: دفاع مقدس برگ زرین در تاریخ ایران اسلامی است.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا در ادامه با بیان اینکه سال های بعداز جنگ تحمیلی جامعه همیشه متأثر از حضور معنوی شهدا و اثرات دفاع مقدس بوده است، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس ضامن عزت، اقتدار و افتخار نظام مقدس اسلامی در جهان است.

وی ایستادگی در برابر ابرقدرت های جهان را یکی از اثرات و برکات هشت سال دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: امروز دشمن با ایجاد جنگ اقتصادی علیه نظام مقدس اسلامی به دنبال رسیدن به اهداف خود است که این بار نیز با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و بصیرت و بینش مردم به هدف خود نخواهد رسید.

سرهنگ عاشوری با بیان اینکه در ایام سال دو مرحله کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، افزود: خوشبختانه در سطح شهرستان صومعه سرا همکاری خوبی از سوی دستگاه ها در زمینه پشتیبانی از این کاروان شاهد هستیم.

وی در ادامه همچنین یادآورشد: در مرداد ماه سال جاری نیز از شهرستان صومعه سرا ۵ اتوبوس به مناطق عملیاتی غرب، شمالغرب و کرمانشاه اعزام می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه صومعه سرا راهیان نور را قدرت نرم نظام مقدس اسلامی در برابر هجمه های دشمنان برشمرد و ادامه داد: یکی از مهم ترین وظایف ما انتقال تفکر و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه است.

به گفته وی باید پایه های تفکر و بینش جوانان ایران اسلامی را در برابر هجمه های دشمنان تقویت کنیم.