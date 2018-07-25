کتاب جملات قصار به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب جملات قصار تألیف حسین­علی رمضانی* و فرزانه مهردادی و برگردان و ترجمه به زبان انگلیسی توسط دکتر علی گراوند، که در تیر ماه ۱۳۹۷ با تلاش انتشارات سخنوران در قطع خشتی (۱۴.۵۰*۱۴.۵۰) و در قالب ۲۷۶ صفحه و ۲۷۵ جمله قصار به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم و به جامعه علمی ارائه گردید.

از دید مؤلفین، جملات قصار؛ افشره معرفتی یک اندیشمند، که عموماً در هنگامه انباشت علم و رسوب آن در قلب و جان او در اواخر عمرش به قلم و بیان در می آید، اتلاق می شود. لذا در مقدمه کتاب ذکر شده است: آن­گاه که بین عقل و دل، استدلال و عشق و دانستن و خواستن نکاح صورت گیرد، باید منتظر تولید علم در لایه­ های مفاهیم، گزاره ­ها، نظریات و مدل­ ها بود. جملات قصار بیان ساده و تمثیلی از قواعد حاکم بین پدیده­ های طبیعی و تعمیم دادن آن در ساحت انسانی است.

تعریف پدیده ­ها، ترسیم روابط و کشف قواعد با نگاه معرفتی و تطبیق دو ساحت هستی با معرفت؛ مسیر تدوین کتاب جملات قصار بوده است. تمام پدیده­های هستی حامل خبر؛ اعم از مفاهیم و قواعد می ­باشند که با نگاه مدقّانه می­ توان این مفاهیم و قواعد را با ابزار معرفتی شکار کرد و با تفکر سیستمی به تعمیم دادن آن در ساحت انسانی اقدام کرد.

طبق ادعا، تک تک کلمات و جملات برآمده از جان و درون و مقدمه نوشتار، جاری شدن معنا در قلب و در ادامه قرار گرفتن معنا در ظرف و قواعد مفهومی و منطقی بوده است.

برای نمونه چند جمله از کتاب را بیان می داریم:

سیستمی که انرژی متراکم درونی را صرف تهدید بیرونی نکند؛ شروع به از بین بردن اجزای درون خود می‏کند.

• A system that does not devote internal dense energy to the external threat, begins to eliminate its internal components.

تا زمان، آبستن شنیدن حقیقت نشود و درد زایمان به خود نگیرد، بیان حقیقت توسط قابله، چون طفلی زودرس را مانَد که برای بقای آن امیدی نیست.

• Until the time is not pregnant with hearing the truth and until it does not suffer from the pain of labor, expression of the truth by the midwife is like a premature baby who is not expected to survive.

فاتحه‏ یک کشور زمانی خوانده می‏شود که؛ کم‏سوادان آن، ارزش‏گذارِ علم یک عالِم باشند.

• The knell of a country is rung when its illiterates are assessors of the worth of a scientist’s knowledge.

کسی که با کوتوله‏های مغزی هم‏نشین شد، شاید سایه‏اش بلند شود اما قدش هرگز.

• Anyone who gets together with brain dwarfs, maybe his shadow grows up, but never gets tall.