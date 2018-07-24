شروط ترخیص برنج وارداتی از گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای به گمرکات اعلام کرد ترخیص و آزادسازی کلیه محموله های برنج تا تاریخ ۹۷/۵/۲۰ مشروط بر صدور اعلامیه ورود، اظهارنامه و یا قبض انبار برای آنها تا قبل از پایان وقت اداری روز ۹۷/۴/۳۱ بلامانع است.

در این بخشنامه آمده است؛ پیرو بخشنامه ۲۸۵/۱۲۳۷۷۶۱ مورخ ۹/۱۱/۹۶، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۱۱۳۱۵۵ مورخ ۲/۵/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تحارت منضم به تصویر ۹۷/۵۰۱/۲۱۹۲ مورخ ۳۱/۴/۹۷ معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می دارد؛ ترخیص و آزادسازی کلیه محموله های برنج تا تاریخ ۲۰/۵/۹۷ مشروط بر صدور اعلامیه ورود، اظهارنامه و یا قبض انبار برای آنها تا قبل از پایان وقت اداری روز ۳۱/۴/۹۷ بلامانع می باشد.