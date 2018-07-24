۵۶ روز بدون استاندار/ فدایی یک گام تا صندلی استانداری کرمان دارد

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: هشتم خرداد ماه خبری در رسانه های استان کرمان در خصوص استعفای شفاهی استاندار کرمان در رسانه ها منتشر شد، گفته می شود دلیل رفتن رزم حسینی از استانداری کرمان دلایل شخصی بوده است و در نهایت علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای اداری استان کرمان این خبر را رسما تایید کرد.

در همان زمان وزارت کشور دکتر محمد جواد فدایی را به عنوان سرپرست استانداری کرمان انتخاب کرد اما از آن زمان تاکنون که ۵۶ روز می گذرد استان کرمان در انتظار تصمیم گیری دولت مانده است و البته به نظر می آید دکتر فدایی در این سمت ابقاء شود.

برخی از مسئولان استان کرمان با اشاره به اینکه حوزه تصمیم گیری سرپرست در مقابل استاندار تفاوت های زیادی دارد خواستار تصمیم گیری فوری وزارت کشور در خصوص انتخاب استاندار کرمان شده اند اما سکوت وزارت کشور در خصوص انتخاب کلید دار کرمان ادامه دارد.

آنچه که در این مدت در کرمان شاهد بوده ایم جو سیاسی و رایزنی از مدیران و لیدرهای ارشد سیاسی تا نیروهای صف جناح ها در راسانه ها و شبکه های اجتماعی است، گروه های سیاسی نیز لیست های مختلفی داده اند و بعد از هر مصاحبه وخبر از هر گروه سیاسی در جناح مقابل شاهد عکس العمل بوده ایم.

مجمع نمایندگان استان کرمان نیز که اکثریتی هم سو با سیاست های دولت دارد نیز چهار کاندید برای انتخاب استاندار کرمان به وزارت کشور معرفی کرده است که همگی کرمانی هستند و نام چهره های نچندان مشهور و دارای سوابق مدیریتی در سطح استانداری به چشم می خورد اما وزارت کشور با طولانی شدن زمان بررسی انتخاب استاندار کرمان نشان داد هنوز نتوانسته است به جمع بندی نهایی برسد و این لیست چهار نفره نتوانسته انتظارات دولت را تامین کند.

حدود دو ماه از استعفای استاندار کرمان می گذرد، در این میان استان کرمان با مشکلاتی از جمله خشکسالی بی سابقه و جیره بندی آب در برخی از روستاها و شهرها، قطعی برق، پروژه های نیمه تمام و ... در آستانه تحریمهای ظالمانه مواجه است. مسلما ۵۶ روزی که گذشت در صورت انتخاب استاندار با دایره مسئولیتی گسترده می توانست در رفع این مشکلات تاثیر گذار باشد اما همچنان صندلی ساختمان استانداری کرمان در خیابان پاسداران منتظر صاحب اصلی خود مانده است.

این روزها خبرهایی از انتخاب قریب الوقوع استاندار کرمان در جلسه هیات دولت شنیده می شود اما این خبرها از روز استعفای استاندار سابق کرمان بارها شنیده شده است و مردم کرمان امید دارند دولت در اسرع وقت تکلیف استان کرمان را مشخص کند.

گفته می شود احتمالا دولت در جلسه فردای هیئت دولت به جمع بندی نهایی خواهد رسید اما اینکه گزینه نهایی رسما معرفی می شود یا خیر هنوز مشخص نشده است. با این وجود گفته می شود با توجه به تسلط دکتر فدایی سرپرست کنونی استانداری کرمان بر اوضاع این استان و بومی بودن، احتمالا گزینه نهایی سرپرست فعلی استانداری کرمان است که البته مورد وفاق مردم استان نیز می باشد.

استانداران کرمان بعد از انقلاب:

نخستین استاندار کرمان بعد از انقلاب «محمدعلی احمدی» بوده که فقط ۵ ماه بر این مسند تکیه زده است و بعد از او «حمید بهرامی» وارد استانداری کرمان شد که ۹ ماه مدیریت استان کرمان را به عهده داشت و پس از اون نیز «غلامعباس زراع» همین مدت صاحب اتاق استانداری کرمان شد.

بعد از او «علی‌اصغر سامت» ۱۶ ماه مدیریت استان کرمان را به عهده گرفت و بعد از «حمید میرزاده» استاندار کرمان شد و هفت سال استاندار کرمان بود. اما «سید حسین مرعشی» رکود میرزاده را شکست و ۹ سال پس از او استاندار کرمان شد. بعد از او «مرتضی بانک» استاندار کرمان شد و پس از ۴۸ ماه سکان استانداری کرمان را به «مسعود محمودی» سپرد، بعد از اون «محمد علی کریمی» استاندار کرمان شد که با آغاز رئیس جمهوری احمدی نژاد این سمت را به «محمد رئوفی نژاد» واگذار کرد. «حبیب الله دهمرده»، «اسماعیل نجار» و در آخر «علیرضا رزم حسینی» نیز بر صندلی اتاق شماره هشت استانداری کرمان تکیه زده اند. حالا باید منتظر بود و دید وزارت کشور چه تصمیمی برای صاحب بعدی این اتاق خواهد گرفت.

دکترفدایی، سرپرست کنونی استانداری کرمان که گزینه اصلی استانداری نیز محسوب می شود در دوره رزم حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان بود و ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان را نیز در کارنامه خود دارد.