بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز با میانگین شاخص کیفی ۸۳ در وضعیت سالم ثبت شد اما غلظت آلایندهها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در تمامی ایستگاههای سنجش آلایندگی شهر اصفهان در وضعیت سالم ثبت شده است، افزود: هوای اصفهان در خیابان دانشگاه با میانگین شاخص کیفی ۷۷، چهارباغ خواجو ۷۶، استانداری ۷۲، احمد آباد ۹۲ و بزرگراه خرازی ۹۱، پروین ۸۷ در وضعیت سالم ثبت شده و در رودکی نیز در وضعیت زرد است.
کیفیت هوا در شهرستانهای استان سالم و ناسالم است
رئیس امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه کیفیت هوا در شهرستانهای استان اصفهان نیز در وضعیت سالم گزارش شده است، اضافه کرد: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، کیفیت هوا در نجفآباد با میانگین شاخص کیفی ۶۹، مبارکه ۷۹، کاشان ۷۶ در وضعیت سالم، در سجزی با ۱۰۵ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است و در خمینی شهر و شاهین شهر نیز در وضعیت زرد گزارش میشود.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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