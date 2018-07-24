گسترش تشیع از طریق شناسایی سادات و پیوند بین آنان در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی ظهر سهشنبه در نشست تخصصی سادات رضوی و جایگاه علمی آنان در تمدن اسلامی که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی برگزار شد، اظهار داشت: ما در نسب شناسی مشکلاتی زیادی داریم.
وی گفت: این مشکلاتی که نسبت به نسب و اولاد علی بن موسی الرضا(ع) داریم نسبت به ائمه دیگر هم داریم و کتابهایی هم که در این خصوص در اختیار ما است کامل نیست.
این استاد حوزه با بیان اینکه نسبت به اهمیت و تأثیرگذاری سادات کم کار شده است، افزود: در این خصوص نیاز به تحقیق داریم و نیاز داریم که نسبت به نسب و اولاد ائمه معصومین تحقیق جدی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: درخصوص سادات طباطبایی که بررسی کردیم شخصیتهایی با جایگاههای مختلف در نقاطی چون تبریز، اصفهان و حتی ریشههایی در حجاز و اسپانیا از این سادات پیدا کردیم.
آیت الله علوی بروجردی گفت: اگر بتوانیم نسبت به این سادات شناسایی دقیق داشته باشیم پیوند وسیعی بین این سادات میتوانیم ایجاد کنیم و تشیع را میشود از این طریق گسترش داد.
وی با بیان اینکه یکی از راههای تبلیغ مذهب و یکی از راههای تقریب بین مذاهب اهتمام به کار سادات است، افزود: شناسایی سرشاخههای سادات و ریشهیابی آنان راهی برای انتقال معارف اهل بیت(ع) به جهان است.
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در کتب حاج بکتاش رساله عملیه یافتیم که در عرصه فقهی بود، توضیح داد: از نظر فقهی هم این مسئله موضوعیت دارد.
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