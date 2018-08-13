به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح دوشنبه در گردهمایی حافظان، قاریان و فعالان قرآنی استان سمنان در مجتمع فرهنگی ولایت سمنان، ضمن بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای ترویج فعالیت‌های قرآنی دارای رسالت‌های ویژه‌ای است که آن‌ها را می‌توان به دو بخش درون‌سازمانی با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند دارالقرآن و برون سازی سازمانی شامل تعامل با نهادهای فرهنگی و ذی‌ربط تقسیم کرد، تأکید داشت: یکی از مسائلی که در ترویج فرهنگ قرآنی در سطح استان مغفول مانده نگاه ویژه و مدون طبق نقشه راه دقیق و درست است که باعث شده فعالیت‌های قرآنی در اندازه مسابقات و محافل باقی بمانند.

وی افزود: آموزش‌های قرآنی می‌تواند جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی وسیعی داشته باشد که درنهایت به شکل گرفتن شخصیت اجتماعی یک جامعه منجر خواهد شد لیکن اگر می‌خواهیم در اشاعه فرهنگ قرآنی موفق عمل کنیم باید نگاهمان نسبت به این فعالیت‌ها تنها به برگزاری چند مسابقه و محفل محدود نشود.

ضرورت نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در کشور

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه هر مقوله فرهنگی و اجتماعی برای نهادینه شدن نیازمند ایجاد جذابیت است، بیان داشت: در حوزه قرآنی نیز باید چشم‌اندازها را بررسی و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که اجرای برنامه‌های این حوزه دارای جذابیت باشد لذا باید از تمام ظرفیت‌های موجود در استان، مانند آموزش‌وپرورش، کانون پرورش فکری، کانون فرهنگی مساجد و ... بهره برد.

شکری بابیان اینکه مشارکت در حوزه ترویج فعالیت‌های دینی دارای اهمیت است، گفت: امروز باید بپذیریم که در حوزه آموزش عمومی نیازمند تغییر هستیم و ما معتقد هستیم که این تغییرات را باید از مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها که آینده‌سازان و نسل نوجوان و جوان آینده ما هستند، آغاز کنیم.

وی بابیان اینکه امروز برای بسیاری اقشار تأثیرگذار جامعه عملاً برنامه‌ای مدون در راستای ترویج فرهنگ قرآنی وجود ندارد، بیان کرد: تعدادی قابل توجه اتباع خارجی در استان سمنان حضور دارند که باوجود تکلیفی که نسبت به این افراد بر عهده نهادهای فرهنگی قرار دارد، هنوز اقدامی برای آن‌ها صورت نگرفته است.

ضرورت توسعه فعالیت‌های قرآنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه در بحث زوج‌های جوان، یکی از آسیب‌های موجود در جامعه بحث طلاق است، تاکید کرد: اگر بتوان اقدامات قرانی را در جامعه ترویج داد قطعاً در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر واقع می شود.

شکری از فعالیت ۱۱۹ تشکل قرآنی در استان سمنان خبر داد و افزود: امروز باید به دنبال برنامه‌ای مدون برای توسعه فعالیت‌های قرآنی بود.

وی با بیان اینکه حمایت از معلمان قرآنی که توسط سازمان دار القرآن الکریم مدرک گرفته اند را در اولویت است و گفت: این امر می‌تواند با ایجاد تشکلی از افراد مذکور، به پویایی خاصی برسد که بسیار مفید خواهد بود.