۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در شفت کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی صداقت با اعلام این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه قاچاق ماموران انتظامی با انجام تحقیقات از دپوی مواد سوختی قاچاق در یک واحد صنفی مطلع و بررسی موضوع در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: در بازرسی از این مکان ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شفت با اشاره به اینکه متهم ۳۸ ساله جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.