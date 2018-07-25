تیم هندبال جوانان ایران به مقام پنجم آسیا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال جوانان کشورمان عصر امروز سه شنبه دوم مردادماه و در آخرین دیدار خود در شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا موفق شدند با نتیجه ۲۹ بر ۲۳ تیم عراق را از پیش رو بردارند و عنوان تیم پنجم آسیا را از آن خود کنند.

هندبالیست های جوان کشورمان در این دوره از رقابتها در مرحله گروه در گروه چهارم با تیم های عمان میزبان رقابتها، هند و یمن بازی کرد. در این مرحله تیم هند را ۴۸ بر ۱۷ شکست دادند. تیم یمن را با اختلاف سی گل و نتیجه ۴۹ بر ۱۹ مغلوب کردند و ۲۶ بر ۱۷نیز تیم عمان میزبان بازیها را از پیش رو برداشتند تا در این مرحله با زدن ۱۲۳ گل و به عنوان بهترین خط حمله و به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله دوم شوند.

در مرحله دوم شاگردان مهدی رهبری برابر ژاپن با نتیجه ۱۹ بر ۱۹ و برابر تیم قطر با نتیجه ۲۶ بر ۲۶ به تساوی رسید تا صعودش به جمع چهار تیم منوط به پیروزی برابر عربستان شود. اما در نهایت در این دیدار با نتیجه ۳۰ بر ۲۴ مغلوب تیم عربستان شد تا برای کسب عنوان پنجم و ششمی عصر امروز به مصاف تیم عربستان برود.

شانزدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش پسران از ۲۵ تیر الی هشتم مردادماه در صلاله عمان برگزار می شود. این رقابتها جنبه انتخابی مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ را دارد.