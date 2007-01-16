کارشناس حقوق بشر سازمان ملل به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناس حقوق بشر و مبارزه با تروریسم سازمان ملل در ماه مه به دیدار مقامات آمریکایی می رود تا در زمینه سیاست های کاخ سفید در مورد مبارزه با تروریسم، بازداشت افراد و حقوق زندانیان بازداشت شده به خصوص زندانیان حاضر در گوانتانامو گفتگو کند.

دلیل اصلی این اقدام سازمان ملل، گسترش اعتراض ها به آمریکا در مورد بازداشت غیرقانونی افراد با توجیه مبارزه با تروریسم و زندانی کردن آنهاست.

بر همین اساس چندی پیش در پی افزایش اعتراض های جهانی به آمریکا درباره زندان گوانتانامو، بان کی مون،دبیر کل سازمان ملل متحد، در همراهی با این اعتراض ها اعلام کرد: من هم همانند کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد معتقدم که گوانتانامو باید تعطیل شود.

بان کی مون در همراهی با گزارش سازمان عفوبین الملل که بر ضرورت تعطیلی این بازداشتگاه غیر قانونی تاکید کرده بود؛ گفت : من نیز معتقدم که آمریکا باید به این تعبیر هجوآمیز از دموکراسی پایان دهد.

بر همین اساس، ایرن کاهن، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، نیز اعلام کرده بود: گوانتانامو و اعمال انجام شده در آن برای آمریکا امری عادی است، اما ما معتقدیم که آمریکا باید هر چه سریعتر این زندان را تعطیل کند.