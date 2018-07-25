روند افزایش دما در گلستان از پنجشنبه آغاز می شود

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر به واسطه نفوذ هوای خنک و مرطوب از عرض های شمالی به استان، به تناوب شاهد آسمانی ابری و بارش باران به ویژه در ساعات بعداز ظهر و شب تا بامداد در مناطق مختلف استان بودیم.

وی با بیان این که انتظار داریم این وضعیت تا عصر چهارشنبه ادامه داشته باشد، افزود: از صبح پنجشنبه با توجه به تضعیف جریان های شمالی و حاکمیت مجدد جریان جنوبی، از تراکم ابرها در سطح استان کاسته شده و روند افزایش دما را در استان خواهیم داشت.

داداشی با اشاره به این که این وضعیت تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت، گفت: براساس الگوهای فعلی از اواخر هفته آینده سامانه بارشی دیگری در سطح استان فعال خواهد شد.