  1. استانها
  2. گلستان
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

مدیر کل هواشناسی گلستان:

روند افزایش دما در گلستان از پنجشنبه آغاز می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی استان گلستان گفت: هوای گلستان تا عصر چهارشنبه تحت تأثیر جریان خنک عرض های شمالی قرار دارد اما از روز پنج شنبه روند افزایشی دما در گلستان آغاز می شود.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای اخیر به واسطه نفوذ هوای خنک و مرطوب از عرض های شمالی به استان، به تناوب شاهد آسمانی ابری و بارش باران به ویژه در ساعات بعداز ظهر و شب تا بامداد در مناطق مختلف استان بودیم.

وی با بیان این که انتظار داریم این وضعیت تا عصر چهارشنبه ادامه داشته باشد، افزود: از صبح پنجشنبه با توجه به تضعیف جریان های شمالی و حاکمیت مجدد جریان جنوبی، از تراکم ابرها در سطح استان کاسته شده و روند افزایش دما را در استان خواهیم داشت.

داداشی با اشاره به این که این وضعیت تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت، گفت: براساس الگوهای فعلی از اواخر هفته آینده سامانه بارشی دیگری در سطح استان فعال خواهد شد.

کد خبر 4356402

