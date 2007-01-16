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۲۶ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۱۹

در همایش سالیانه مدیران عامل بانک‌ها و شبکه بانکی تاکید شد؛

اقدام خزانه‌داری آمریکا، ایران را از نیل به اهداف اقتصادیش باز نخواهد داشت

اقدام خزانه‌داری آمریکا، ایران را از نیل به اهداف اقتصادیش باز نخواهد داشت

اخلال خزانه داری آمریکا در نظام مالی و بانکی جهانی، جمهوری اسلامی ایران را از نیل به اهداف عالیه اقتصادی باز نخواهد داشت؛ هر چند چنین اخلالی بایستی در مراجع ذی‌ربط جهانی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، امروز همایش سالیانه مدیران عامل بانکها، شبکه بانکی و مسئولین واحدهای خارج از کشور بانک‌ها به منظور تبادل نظر و هماهنگی در رابطه با موضوعات مختلف بانکی در محل بانک مرکزی برگزار گردید.

سخنرانان در این همایش بر لزوم تداوم رعایت استانداردهای بانکداری بین المللی و تبعیت از کلیه مقررات و ضوابط بانک مرکزی و همچنین رعایت دستورالعمل های مربوط به ضد پولشویی کما فی السابق تاکید کردند.

ضمنا بانک مرکزی از عملکرد صحیح، حرفه ای و شفاف واحدهای بانک‌های ایران در خارج که اخیرا در اطلاعیه اتحادیه بانکداران انگلستان (BBA) هم مورد تایید قرار گرفته است، ابراز رضایت و خرسندی کرد.

همچنین در این همایش پیگیری قانونی اقدامات و اتهامات بی پایه و اساس وزارت خزانه داری آمریکا بر علیه بانک های سپه و صادرات ایران که صرفا جنبه سیاسی داشته و فاقد هر گونه وجاهت قانونی است، از طریق مراجع قانونی و ذی‌صلاح بین المللی مورد تاکید قرار گیرد.

اخلال خزانه داری آمریکا در نظام مالی و بانکی جهانی، جمهوری اسلامی ایران را از نیل به اهداف عالیه اقتصادی باز نخواهد داشت هر چند چنین اخلالی بایستی در مراجع ذی‌ربط جهانی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

کد مطلب 435641

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