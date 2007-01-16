به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، امروز همایش سالیانه مدیران عامل بانکها، شبکه بانکی و مسئولین واحدهای خارج از کشور بانک‌ها به منظور تبادل نظر و هماهنگی در رابطه با موضوعات مختلف بانکی در محل بانک مرکزی برگزار گردید.

سخنرانان در این همایش بر لزوم تداوم رعایت استانداردهای بانکداری بین المللی و تبعیت از کلیه مقررات و ضوابط بانک مرکزی و همچنین رعایت دستورالعمل های مربوط به ضد پولشویی کما فی السابق تاکید کردند.

ضمنا بانک مرکزی از عملکرد صحیح، حرفه ای و شفاف واحدهای بانک‌های ایران در خارج که اخیرا در اطلاعیه اتحادیه بانکداران انگلستان (BBA) هم مورد تایید قرار گرفته است، ابراز رضایت و خرسندی کرد.

همچنین در این همایش پیگیری قانونی اقدامات و اتهامات بی پایه و اساس وزارت خزانه داری آمریکا بر علیه بانک های سپه و صادرات ایران که صرفا جنبه سیاسی داشته و فاقد هر گونه وجاهت قانونی است، از طریق مراجع قانونی و ذی‌صلاح بین المللی مورد تاکید قرار گیرد.

اخلال خزانه داری آمریکا در نظام مالی و بانکی جهانی، جمهوری اسلامی ایران را از نیل به اهداف عالیه اقتصادی باز نخواهد داشت هر چند چنین اخلالی بایستی در مراجع ذی‌ربط جهانی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.