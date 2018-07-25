  1. دانش و فناوری
با انعقاد یک تفاهم نامه؛

توسعه فعالیت های پژوهشی و فناوری در حوزه نقشه برداری مغز

به منظور توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناوری و ترویج در زمینه نقشه برداری مغز، آزمایشگاه ملی نقشه ‌برداری مغز و دانشگاه فردوسی مشهد تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و دانشگاه فردوسی مشهد با انعقاد تفاهم نامه ای در زمینه فراهم آوردن امکانات لازم برای انجام پایان‌نامه دانشجویی، استفاده دانشجویان و محققان دانشگاه از امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و نیز ارایه مشاوره علمی و تخصصی در این آزمایشگاه با یکدیگر همکاری می کنند.

درچارچوب این تفاهم نامه که به مدت سه سال اعتبار دارد دو طرف همچنین در جهت تحقق اهداف و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها، با تشکیل یک کارگروه مشترک بین آزمایشگاه و دانشگاه  موافقت کردند و دانشجویان و محققان دانشگاه می‌توانند از امکانات آزمایشگاه در انجام پروژه‌های تحقیقاتی استفاده کنند.

این تفاهم نامه همکاری با حضور مدیران ارشد آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و مسوولان بخش های مختلف دانشکده پزشکی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد به امضاء رسید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمینه ایجاد زیر ساخت تصویربرداری و تحریک مغزی لازم برای تحقیقات شناختی، ارائه خدمات دانش بنیان و روز آمد در حوزه علوم و فناوری های شناختی با بهره گیری از امکانات و نیروهای متخصص با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است.

