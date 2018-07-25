به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مدیر اجرایی ارشد روس‌نفت، ایگور سچین، پیش‌بینی کرد که تا پایان سال جاری، قیمت نفت برنت به هر بشکه ۸۰ دلار برسد.

سچین اضافه کرد: بودجه این شرکت در سال جاری، بر اساس قیمتی بسیار پایین‌تر، هر بشکه ۶۳ دلار بسته شده است، پس تعجبی ندارد که من از وضعیت کنونی قیمت‌ها خوشحال باشم.

در ربع اول امسال، با توجه به قیمت نفت بالا، سود سود روس‌نفت ۷ برابر رشد کرد، این درحالی است که تولید این شرکت کاهش یافته بود. این شرکت حدود ۴۰ درصد کل تولید روسیه را در اختیار دارد که همین امر باعث شده بود در توافق کاهش تولید روسیه و اوپک، نقش روس‌نفت کلیدی باشد.

حالا که به لطف انتقادات برخی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان، تولید دوباره در حال افزایش است، روس‌نفت نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر، سود بیشتری به دست خواهد آورد.

این شرکت به طور شفاف بیان کرده بود که علی‌رغم توافق کاهش تولید، خواهان افزایش تولید در روسیه و در بخش بین‌المللی خود، است. همچنین روس‌نفت برنامه جاه‌طلبانه‌ای هم برای تقویت تولید در داخل و خارج آغاز کرده و قرار است تا پایان سال ۲ میلیارد دلار از سهام خود را بازخرید کند، تا ۲۰ درصد هزینه‌های شرکت را کاهش دهد و سرمایه کار خود را تا ۳.۱۵ میلیارد افزایش دهد.

در عین حال روس‌نفت درحال رشد و توسعه در کردستان عراق و نیجریه است. روس نفت به جز سهام ۳۰ درصدی در میدان گازی عظیم ظهر مصر و چند پروژه در موزامبیک، حضور چندانی در آفریقا ندارد. به دست آوردن پروژه‌های بیشتر در آفریقا برای توسعه جهانی این شرکت بسیار اهمیت دارد. به ویژه این‌که به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا بر علیه روسیه، در این منطقه چندان اهمیت ندارند.