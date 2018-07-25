رئیس دانشگاه اصفهان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی هوشنگ طالبی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه اصفهان ابقا کرد.
در این حکم انتصاب آمده است:
ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزندهتان و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه اصفهان ابقاء میشوید.
امیدوارم با سعی و اهتمام جنابعالی و بر اساس اهداف، سیاستها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهرهمندی از تجربههای مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و همفکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گامهای مؤثری بردارید.
انتظار میرود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیتالمال و اعمال سیاستهای مؤثر صرفهجویی در هزینهها، پرهیز از تجملگرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.
