رئیس دانشگاه اصفهان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی هوشنگ طالبی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه اصفهان ابقا کرد.

در این حکم انتصاب آمده است:

ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده‌تان و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه اصفهان ابقاء می‌شوید.

امیدوارم با سعی و اهتمام جناب‌عالی و بر اساس اهداف، سیاست‌ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره‌مندی از تجربه‌های مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم‌فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام‌های مؤثری بردارید.

انتظار می‌رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.