۱۴۰ هکتار از اراضی دولتی قزوین رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حق لطفی روز چهارشنبه در جلسه تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی اظهار کرد: خوشبختانه از سال ۹۵ که واحد یگان ویژه حفاظت از اراضی ملی در ادارات کل راه اندازی شد، اقدامات گسترده ای در راستای حراست و حفاظت از زمین های دولتی صورت گرفته است.

وی افزود: قزوین از اولین استان هایی بود که در این راستا اقدام کرده و این یگان را در سطح استان فعال کرده است.

حق لطفی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته توسط سرهنگ نادر میرزایی به عنوان فرمانده یگان حفاظت از اراضی ملی استان و همچنین مجموعه مدیریت املاک و حقوقی اداره کل، عنوان کرد: با اقدامات انجام شده موفق شده ایم ۸۴ هکتار در سال ۹۵، ۴۵ هکتار در سال ۹۶ و بالغ بر ۱۰ هکتار از اراضی دولتی را در سال ۹۷ در استان رفع تصرف کنیم که این روند کاهشی نشان از عملکرد مثبت همکاران این حوزه دارد.

در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات سرهنگ نادر میرزایی در جایگاه فرمانده یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی، سرهنگ امیر علوی نژاد به عنوان سرپرست این حوزه معرفی شد.