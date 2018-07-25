مرکل و لاوروف درباره ایران و سوریه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آلمان، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه شب گذشته در جریان سفر به آلمان با «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد.

لاوروف و مرکل در این دیدار علاوه بر بررسی مناسبات دوجانبه درباره توافق هسته ای ایران با توجه به خروج یکجانبه آمریکا و اوضاع سوریه رایزنی و تبادل نظر کردند.

بر اساس گزارش این منبع خبری اوضاع اوکراین از دیگر موضوعات مورد بحث صدراعظم آلمان و وزیر خارجه روسیه بوده است.

لازم به ذکر است که تاکنون رسانه های آلمانی زبان جزئیات بیشتری از این دیدار و گفتگوهای صورت گرفته منتشر نکرده اند.