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۳ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۸

مرکل و لاوروف درباره ایران و سوریه رایزنی کردند

مرکل و لاوروف درباره ایران و سوریه رایزنی کردند

وزیر خارجه روسیه در جریان سفر به آلمان و دیدار با صدراعظم این کشور درباره ایران و اوضاع سوریه به بحث و رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آلمان، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه شب گذشته در جریان سفر به آلمان با «آنگلا مرکل» صدراعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. 

لاوروف و مرکل در این دیدار علاوه بر بررسی مناسبات دوجانبه درباره توافق هسته ای ایران با توجه به خروج یکجانبه آمریکا و اوضاع سوریه رایزنی و تبادل نظر کردند. 

بر اساس گزارش این منبع خبری اوضاع اوکراین از دیگر موضوعات مورد بحث صدراعظم آلمان و وزیر خارجه روسیه بوده است. 

لازم به ذکر است که تاکنون رسانه های آلمانی زبان جزئیات بیشتری از این دیدار و گفتگوهای صورت گرفته منتشر نکرده اند.

کد مطلب 4356555
شقایق لامع زاده

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