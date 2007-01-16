سیاست آمریکا باعث پیچیدگی مسائل خاورمیانه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "میخائیل مارگلف" رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه معتقد است که عدم تمایل واشنگتن برای حضور تهران و دمشق در میان کشورهای شرکت کننده در حل مسائل خاور میانه فقط حل این مسئله را دشوار کرده و حل آن را برای مدت نامعلومی به تعویق می اندازد.

وی اشاره کرد که اتخاذ چنین سیاسی ازسوی آمریکا سبب شده است تا مقامات ایرانی "محور شرارت" را به آمریکا، انگلستان و اسرائیل نسبت دهند".

مارگلف در گفتگو با این خبرگزاری گفت : " تصمیم آمریکا برای اعزام سرباز بیشتر به عراق به آرامش در این کشور کمک نخواهد کرد".

این سیاستمدار روسی خواستار برگزاری کنفرانسی بین المللی درمورد حل مناقشات خاور نزدیک شد که در آن در مورد مفهوم خاور میانه بزرگ توضیحاتی داده شود.

وی معتقد است: "مسئله خاورمیانه مجموعه ای از مشکلات است و به همین خاطر از این نقطه نظر باید روش حل آنها را پیدا کرد".

در عین حال وی از تلاش های "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا که در حال دیدار از خاورمیانه است استقبال نمود و خواستار احیای نقشه راه است.

مارگلف معتقد است: "سطح مناقشات در منطقه به جایی رسیده که احیای گفتگوهای فراموش شده گروه چهار جانبه بین المللی برای حل مناقشه خاورمیانه ضروری به نظر می رسید".