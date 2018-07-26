مهدی یراحی کنسرت برگزار می کند/ هنوز از آلبوم عربی خبری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یراحی خواننده موسیقی پاپ کشورمان که چندی پیش قطعه عربی و پرطرفدار «حیک» را در فضای مجازی منتشر کرده بود، روز چهارشنبه ۲۶ مرداد تازه ترین کنسرت خود را پس از مدت ها در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می کند.

خواننده منتخب بخش موسیقی پاپ جشنواره موسیقی فجر گویا در این کنسرت قرار است ضمن اجرای قطعات منتخب آلبوم های گذشته خود از جمله «منو رهاکن»، «امپراتور»، «مثل مجسمه»، «آینه قدی» و تک آهنگ های خود از چند اثر جدید نیز رونمایی کند.

یراحی که طی ماه های گذشته از جمله هنرمندان معترض به شرایط اقتصادی و اجتماعی پیرامون خود از جمله شرایط استان خوزستان بوده از چندی پیش کار ضبط و تولید اولین آلبوم خود به زبان عربی را آغاز کرده که قرار است به زودی در دسترس مخاطبان قرار گیرد. پروژه تولید اولین آلبوم تمام عربی موسیقی پاپ ایران با صدای مهدی یراحی که هنوز جزییات چندانی از آن به صورت عمومی در رسانه ها منتشر نشده، از پاییز سال ۹۶ به جریان افتاد و او از همان ایام برای نهایی‌کردن شعر و ملودی‌های این آلبوم عربی عازم زادگاه خود یعنی استان خوزستان شد به طوری که قصد دارد با همکاری هنرمندان ساکن در این منطقه، قطعات آلبوم جدیدش را تولید کند.

وی تاکنون سه تک‌آهنگ عربی به نام‌های «علی مودک» و «من علمک» ،«غزال» و «حیک» را منتشر کرده است. این خواننده در برخی کنسرت‌هایش هم قطعه «نسینی الدنیا» را اجرا می‌کند.