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۳ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۵

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین:

همایش بزرگ کوهروی خانواده در قزوین برگزار می شود

همایش بزرگ کوهروی خانواده در قزوین برگزار می شود

قزوین- رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین از برگزاری همایش بزرگ کوهروی خانواده به مناسبت دهه کرامت در منطقه نمونه گردشگری کامان و زرشک «بام گردشگری قزوین» خبر داد.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش بزرگ کوهروی خانواده جمعه پنجم مرداد ماه سالجاری با همکاری هیئت کوهنوردی استان برگزار می شود.

وی افزود: مدیریت شهری قزوین به مناسبت برگزاری همایش بزرگ کوهروی خانواده در مسیرهای میدان جانبازان، میدان میرعماد، چهارراه ولیعصر، چهار راه شهدا و میدان حافظ به ارائه سرویس های رایگان اتوبوس اقدام کرده است، زمان حرکت اتوبوس ها راس ساعت ۶:۳۰ صبح است.

درافشانی بیان کرد: استفاده رایگان از تله سیژ برای شرکت کنندگان، اجرای زنده موسیقی، اهدای جوایز ارزنده به قید قرعه و پذیرایی از جمله برنامه های جانبی این همایش است.

کد مطلب 4356566

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