رئیس شورای شهر: شهردار کرج مدرک تحصیلی خود را ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبیونی صبح امروز چهارشنبه در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر کرج با تبریک ولادت امام رضا (ع)، گفت: پیرو برگزاری نشست قبلی شورا تصمیمگیری در مورد ارائه برنامههای نامزدهای انتخابی شهردار کرج برگزار شد.
رئیس شورای اسلامی شهر کرج اضافه کرد: قرار بود هفته گذشته در نشستی فوقالعاده و بعد از برگزاری نشست رسمی شورای شهر، کاندیدهای تصدی پست شهرداری کرج برنامههای تکمیلی خود را ارائه دهند که در این میان دو کاندید از چهار گزینه مدنظر انصراف خود را اعلام کردند و ادامه موضوع انتخاب شهردار به جلسه امروز موکول شد.
به دنبال سخنان رئیس شورای اسلامی شهر کرج مرحله انتخاب شهردار منتخب آغاز شد و بر اساس آن برگههای اعلام رأی میان اعضای شورای اسلامی شهر توزیع شد.
بر اساس اعلام نظر آرای اعضای شورای شهر، محمدرضا احمدینژاد سرپرست کنونی شهرداری کرج با هشت رأی مقابل پنج رأی علی ترکاشوند شهردار پیشین این کلانشهر بهعنوان گزینه منتخب انتخاب شد.
در ادامه جلسه و بعد از بیان نتیجه آرا توسط رییس شورای شهر، از سوی سارا دشتگرد بیان شد که احمدی نزاد هنوز مدرک تحصیلی خود برای تصدی سمت شهرداری کرج را ارائه نداده است و تنها دفاع وی از برنامههای مدنظرش دال بر اینکه بهطور کامل میتواند بهعنوان شهردار کرج انتخاب و تائید شود، نیست.
به دنبال سخنان رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج، نبیونی رییس شورا مدرک تحصیلی موقت پایان دوره تحصیلات کارشناسی ارشد احمدینژاد را ارائه کرد و افزود: که طبق این مدرک گزینه منتخب شورای اسلامی شهر بهعنوان شهردار کرج مدرک تحصیلی مدنظر را ارائه داده است و این مدرک برای احمدینژاد در تاریخ بیست و هفتم تیرماه ۹۷ توسط دانشگاه آزاد صادرشده است.
