دعوتنامه عراق برای تیم ملی والیبال نشسته ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته که اوایل هفته مسابقات قهرمانی جهان را با کسب مدال طلا و سهمیه پارالمپیک توکیو به پایان رساند از اواخر مردادماه اردوی آماده سازی برای حضور در بازی های پاراآسیایی اندونزی را آغاز می کند.

برگزاری دو مرحله اردوی آماده سازی برنامه مصوب کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته ایران برای این دوره از بازی های پاراآسیایی است این در حالی است که مسئولان والیبال نشسته عراق هم از این تیم دعوت کرده اند تا برای برگزاری اردویی مشترک به این کشور سفر کنند.

به گفته هادی رضایی، عراقی ها برای میزبانی از تیم ملی والیبال نشسته ایران و تمرین مشترک و دیدار با ملی پوشان این تیم، تمام هزینه های سفر را متقبل شده اند.

البته برای این سفر واردوی مشترک زمان دقیقی مشخص نشده اما طبق صحبت های مطرح شده، در شهریورماه انجام می شود.