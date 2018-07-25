راه اندازی کمپ اطلاع رسانی مشاوره «مهارت و اشتغال» در فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته ملی مهارت، کمپ اطلاع رسانی مشاوره «مهارت و اشتغال» و نمایشگاه در پارک تون توسط مرکز فنی و حرفه ای سردار شهید رادمرد فردوس برگزار شد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس هدف از راه اندازی کمپ اطلاع رسانی مشاوره «مهارت و اشتغال» را توسعه و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی، کار و کارآفرینی از طریق ایجاد گفتمان اجتماعی دانست.

حسن یعقوبی در ادامه از دیگر اهداف راه اندازی کمپ اطلاع رسانی مشاوره«مهارت و اشتغال » به هدایت و فراگیرکردن هر چه بیشتر آموزش‌های مهارتی در سطوح مختلف و ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به فرصت های شغلی پایدار در مسیر اقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

در حاشیه این مراسم بروشور معرفی مرکز و حرفه های آموزشی بین بازدید کنندگان توزیع شد.