تیم فوتبال کارون اروند خرمشهر مهمان پرسپولیس پاکدشت تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور از بیستم مردادماه جاری کار خود را آغاز می کند و کارون اروند خرمشهر که در اردوی کرج به سر می برد در گام نخست با پرسپولیس پاکدشت تهران بازی می کند.

تیم کارون اروند خرمشهر فصل گذشته با سید محمد علوی مربی بومی خود از لیگ دسته دوم به دسته یک صعود کرد.

این تیم در فصل جدید با مربیگری اکبر میثاقیان مربی باتجربه که سابقه صعود با تیم‌های شهرداری بندرعباس، مس کرمان و شهرداری تبریز به لیگ برتر را دارد، در لیگ دسته یک حضور دارد.

مسابقات فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور، با شرکت ۱۸ تیم برگزار و در پایان دو تیم نخست به لیگ برتر صعود می کنند.