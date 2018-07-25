  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

برگزاری مجمع بعد از بازی‎های آسیایی؛

لغو ناگهانی مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی

لغو ناگهانی مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی

برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی در تاریخ مقرر لغو و به بعد از بازی‎های آسیایی موکول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش دو هفته پیش، هفتم مردادماه را برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی اعلام کرد اما در فاصله چهار روز مانده به این زمان، برگزاری این مجمع لغو شد. 

دلیل مشخصی برای لغو مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی اعلام نشده اما گفته می شود برگزاری آن به بعد از بازی های آسیایی موکول شده است. 

این در حالی است که دوره ریاست غلامرضا امینی در فدراسیون قایقرانی ۱۲ مردادماه به پایان می رسد. وی همراه فاطمه حسنی، فرحناز امیرشقاقی، احمد دنیامالی، علیرضا سهرابیان، محسن میلاد و عمران پورعسگر کاندیداهای ریاست فدراسیون قایقرانی هستند. 

کد خبر 4356685
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها