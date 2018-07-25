لغو ناگهانی مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش دو هفته پیش، هفتم مردادماه را برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی اعلام کرد اما در فاصله چهار روز مانده به این زمان، برگزاری این مجمع لغو شد.

دلیل مشخصی برای لغو مجمع انتخاباتی فدراسیون قایقرانی اعلام نشده اما گفته می شود برگزاری آن به بعد از بازی های آسیایی موکول شده است.

این در حالی است که دوره ریاست غلامرضا امینی در فدراسیون قایقرانی ۱۲ مردادماه به پایان می رسد. وی همراه فاطمه حسنی، فرحناز امیرشقاقی، احمد دنیامالی، علیرضا سهرابیان، محسن میلاد و عمران پورعسگر کاندیداهای ریاست فدراسیون قایقرانی هستند.