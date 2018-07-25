از جنگ تجاری دوری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، «گونتر اوتینگر» کمیسر بودجه اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو آلمان اظهار داشت: اختلاف تجاری میان آمریکا و اروپا می تواند شدت پیدا کند.

وی در ادامه گفت: دیدار امروز «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن بهترین فرصت برای رفع اختلافات موجود میان اروپا و آمریکا است.

اوتینگر همچنین خاطر نشان کرد: باید راهکار مناسبی برای حل اختلافات بر سر تعرفه های گمرکی پیدا کرد، تداوم روند کنونی در شیوه دیپلماسی جایی ندارد.

کمیسر بودجه اتحادیه اروپا افزود: باید از وقوع جنگ تجاری پرهیز کرد، زیرا به ضرر دو طرف تمام می شود.

رئیس جمهوری آمریکا امروز میزبان رئیس کمیسیون اروپا در کاخ سفید است. اتحادیه اروپا نسبت به نتایج این دیدار ابراز امیدواری کرده است.