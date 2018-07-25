آمار کشته شدگان حادثه ویرانی سد در لائوس ۴۰ نفر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گزارش منابع غیررسمی حاکی از کشته شدن بیش از ۴۰ نفر در نتیجه حادثه شکستن سد در کشور لائوس است.

شمار مفقودین این حادثه نیز که دیروز اتفاق افتاد، ۲۰۰ نفر اعلام می‌شود.

دلیل فروپاشی این سد که تامین کننده بخش زیادی از انرژی کشور همسایه- تایلند- بود، ریزش باران شدید و سیلاب عنوان می‌شود.

گفتنی است در اثر این واقعه، بیش از ۵ میلیارد متر مکعب آب به داخل رودخانه سرریز کرده که همین مسئله موجب ورود سیلاب به روستاهای مستقر در محل حادثه شده است.

مون جائه این رئیس جمهوری کره جنوبی، با توجه به مشارکت مهندسین این کشور در ساخت سد موردبحث، از اعزام تیم امداد به محل حادثه و تحقیق پیرامون علت آن خبر داد.