۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

در انتشارات علمی و فرهنگی؛

تازه ترین اثر مرحوم قانعی راد رونمایی می شود

تازه ترین اثر مرحوم قانعی راد رونمایی می شود

تازه ترین اثر مرحوم قانعی راد با عنوان « اخلاقیات شعوبی و روحیۀ علمی» در انتشارات علمی و فرهنگی رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین روز درگذشت زنده یاد دکتر محمد امین قانعی راد آیین گرامی داشت این استاد عالی قدر در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می ­شود.

در این مراسم که با حضور فرهیختگان، اندیشمندان و نویسندگان برگزار خواهد شد  از کتاب مرحوم قانعی راد به نام « اخلاقیات شعوبی و روحیۀ علمی»  رونمایی می ­شود. این کتاب که روایتی تاریخی از رشد وافول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری است توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است.

محمد امین قانعی راد رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، عضو هیئت علمی و استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری در پی مدت ها تحمل بیماری سرطان و در سن ۶۳ سالگی چشم از جهان فروبست.

این مراسم از ساعت ۱۸ تا ۲۰  روز شنبه ۶ مرداد  ۱۳۹۷ در محل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی واقع در خیابان آفریقا،چهارراه حقانی ( جهان کودک) کوچۀ کمان، پلاک ۲۵ ، طبقۀ دوم برگزار می­ شود.

سارا فرجی

