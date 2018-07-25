تازه ترین اثر مرحوم قانعی راد رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین روز درگذشت زنده یاد دکتر محمد امین قانعی راد آیین گرامی داشت این استاد عالی قدر در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می ­شود.

در این مراسم که با حضور فرهیختگان، اندیشمندان و نویسندگان برگزار خواهد شد از کتاب مرحوم قانعی راد به نام « اخلاقیات شعوبی و روحیۀ علمی» رونمایی می ­شود. این کتاب که روایتی تاریخی از رشد وافول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری است توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ و منتشر شده است.

محمد امین قانعی راد رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران، عضو هیئت علمی و استاد جامعه شناسی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور روز پنج شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری در پی مدت ها تحمل بیماری سرطان و در سن ۶۳ سالگی چشم از جهان فروبست.

این مراسم از ساعت ۱۸ تا ۲۰ روز شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ در محل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی واقع در خیابان آفریقا،چهارراه حقانی ( جهان کودک) کوچۀ کمان، پلاک ۲۵ ، طبقۀ دوم برگزار می­ شود.