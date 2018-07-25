پنجمین همایش ورزش صبحگاهی در بوستان شهدا قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درافشانی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری روز چهارشنبه در پنجمین همایش ورزش صبحگاهی که در بوستان شهدا قزوین برگزار شد ضمن اظهار خرسندی از استقبال خوب و گسترده شهروندان از برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در بوستان های سطح شهر گفت: مشارکت پرشور عموم مردم در برنامه ها موجب می شود تا مدیریت شهری با جدیت و عزم بیشتری به برگزاری برنامه های مفرح ورزشی و فرهنگی بپردازد.

درافشانی با بیان اینکه «همایش ورزش صبحگاهی هر هفته در یک بوستان شهر قزوین» در حال برگزاری است، افزود:تلاش خواهیم کرد بنا بر درخواست شهروندان از شهریور ماه سالجاری، همایش ورزش صبحگاهی را هفته دو بار در بوستان های سطح شهر برگزار کنیم.

وی اظهار کرد: ایجاد نشاط اجتماعی و ترویج ورزش های همگانی را از جمله اهداف برگزاری سلسله برنامه های همایش ورزش صبحگاهی برشمرد.

پس از ورزش صبحگاهی به منظور ترغیب شهروندان به ورزش صبحگاهی به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.