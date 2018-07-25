توانمندی بیمارستان دستغیب در گردشگری سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید منصور کشفی در این نشست، بر اهمیت بهبود همه جانبه امور درمانی در راستای رضایتمندی بیماران تاکید کرد و با اشاره به بازدیدهای دوره ای از مراکز درمانی و بیمارستان ها، گفت: در این بازدیدها، ضمن ارزیابی و پیگیری نیازمندی ها، برای رفع موانع درمانی و بهبود خدمات رسانی تصمیم گیری می شود.

او ارزیابی همه جانبه فعالیت ها و اقدامات مدیران و کارکنان این مراکز را دیگر هدفی عنوان کرد که در این بازدیدها دنبال می شود.

دکتر کشفی با بیان اینکه قوه ابتکار و خلاقیت یک موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار و از نشانه های مدیریت صحیح است، افزود: از جمله دستاوردهای بازدید امروز، بررسی پیشنهاد مدیر بیمارستان مبنی بر استفاده از ظرفیت درمانی این مرکز در روزهای تعطیل برای توسعه گردشگری سلامت بود که نشان دهنده ابتکار و خلاقیت است.

مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به خدمات این بیمارستان به بیماران خاص و ضرورت پیش بینی راهکارهایی برای تامین داروی موردنیاز آنان، حمایت های نیک اندیشان سلامت در این زمینه را با ایجاد صندوق تامین داروی بیماران خاص از بیماران هموفیلی، ام اس و تالاسمی،در این زمینه موثر دانست.

او دستاوردهای مثبت این بیمارستان را در زمینه ارائه خدمت، نشان دهنده برنامه ریزی و مدیریت مسوولان بیمارستان عنوان کرد.

در این بازدید دکتر کشفی از بخش های مختلف بیمارستان از جمله بخش چشم، رادیولوژی، اتفاقات اطفال، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، آزمایشگاه، داروخانه و همچنین پروژه در حال ساخت توسعه بخشCSSD و مرکز جامع تالاسمی و هموفیلی دیدن کرد و ارایه خدمات درمانی را مورد پایش قرار داد.

دکتر «حسین نیک نهاد» معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز که در این بازدید، مشاور عالی رئیس دانشگاه را همراهی می کرد، پیرامون مهمترین مسایل مربوط به تامین دارو و تجهیزات اتاق عمل در مراکز درمانی با مسوولان این مرکز گفت و گو کرد.

در این بازدید دکتر «حسین زارعی» مدیر بیمارستان شهید آیت الله دستغیب گزارشی از فعالیت ها و توانمندی های این مرکز به مسوولان بازدیدکننده، ارائه کرد.

این بازدید با حضور دکتر «حسین نیک نهاد» معاون غذا و دارو، دکتر «فرهاد شفیعی» مسئول پایش عملکرد روسا و مدیران بیمارستان ها، دکتر«قاسم مقیمی» عضو شورای اسلامی شهر شیراز و مشاور رئیس دانشگاه، دکتر «امیر خشتی» مشاور عالی معاون درمان، دکتر «محمدرضا عالی منش» معاون مجمع خیرین تامین سلامت و همچنین جمعی از مدیران و مسوولان مرکز آموزشی درمانی شهید آیت الله دستغیب انجام شد.