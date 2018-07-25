  1. استانها
در بازدید مشاور رئیس علوم پزشکی شیراز مطرح شد

توانمندی بیمارستان دستغیب در گردشگری سلامت

شیراز- مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بازدید از مرکز آموزشی درمانی شهید آیت الله دستغیب، با مسئولان این بیمارستان پیرامون راهکارهای ارتقای خدمات بیمارستان، تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر سید منصور کشفی در این نشست، بر اهمیت بهبود همه جانبه امور درمانی در راستای رضایتمندی بیماران تاکید کرد و با اشاره به بازدیدهای دوره ای از مراکز درمانی و بیمارستان ها، گفت: در این بازدیدها، ضمن ارزیابی و پیگیری نیازمندی ها، برای رفع موانع درمانی و بهبود خدمات رسانی تصمیم گیری می شود.

او ارزیابی همه جانبه فعالیت ها و اقدامات مدیران و کارکنان این مراکز را دیگر هدفی عنوان کرد که در این بازدیدها دنبال می شود.

دکتر کشفی با بیان اینکه قوه ابتکار و خلاقیت یک موضوع بسیار مهم و تاثیرگذار و از نشانه های مدیریت صحیح است، افزود: از جمله دستاوردهای بازدید امروز، بررسی پیشنهاد مدیر بیمارستان مبنی بر استفاده از ظرفیت درمانی این مرکز در روزهای تعطیل برای توسعه گردشگری سلامت بود که نشان دهنده ابتکار و خلاقیت است.

مشاور عالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به خدمات این بیمارستان به بیماران خاص و ضرورت پیش بینی راهکارهایی برای تامین داروی موردنیاز آنان، حمایت های نیک اندیشان سلامت در این زمینه را با ایجاد صندوق تامین داروی بیماران خاص از بیماران هموفیلی، ام اس و تالاسمی،در این زمینه موثر دانست.

او دستاوردهای مثبت این بیمارستان را در زمینه ارائه خدمت، نشان دهنده برنامه ریزی و مدیریت مسوولان بیمارستان عنوان کرد.

در این بازدید دکتر کشفی از بخش های مختلف بیمارستان از جمله بخش چشم، رادیولوژی، اتفاقات اطفال، درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی، آزمایشگاه، داروخانه و همچنین پروژه در حال ساخت توسعه بخشCSSD و مرکز جامع تالاسمی و هموفیلی دیدن کرد و ارایه خدمات درمانی را مورد پایش قرار داد. 

دکتر «حسین نیک نهاد» معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز که در این بازدید، مشاور عالی رئیس دانشگاه را همراهی می کرد، پیرامون مهمترین مسایل مربوط به تامین دارو و تجهیزات اتاق عمل در مراکز درمانی با مسوولان این مرکز گفت و گو کرد. 

در این بازدید دکتر «حسین زارعی» مدیر بیمارستان شهید آیت الله دستغیب گزارشی از فعالیت ها و توانمندی های این مرکز به مسوولان بازدیدکننده، ارائه کرد. 

این بازدید با حضور دکتر «حسین نیک نهاد» معاون غذا و دارو، دکتر «فرهاد شفیعی» مسئول پایش عملکرد روسا و مدیران بیمارستان ها، دکتر«قاسم مقیمی» عضو شورای اسلامی شهر شیراز و مشاور رئیس دانشگاه، دکتر «امیر خشتی» مشاور عالی معاون درمان، دکتر «محمدرضا عالی منش» معاون مجمع خیرین تامین سلامت و همچنین جمعی از مدیران و مسوولان مرکز آموزشی درمانی شهید آیت الله دستغیب انجام شد.

