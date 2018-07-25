به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نظافتی با بیان اینکه ۲۰ هتل در مدینه برای اسکان زائران کشورمان در نظر گرفته شده است اظهار کرد: از روز ۲۷ تیر که اولین کاروانهای حجاج وارد مدینه شدند، این هتلها فعالیت خود را آغاز کردند.
به گفته وی در حال حاضر ۴ هتل در مدینه مورد بهرهبرداری قرار گرفته و سایر هتلها نیز آماده خدمترسانی به زائران است.با توجه به اینکه در حال حاضر روزی ۴ یا ۵ پرواز از کشورمان به مدینه انجام میشود و روز به روز هتلهای بیشتری در مدینه فعال خواهد شد.
نظافتی همچنین با اشاره به اینکه ایران جزء معدود کشورهایی است که عوامل اجرایی هتلها را از کشور خود به مکه و مدینه اعزام میکند تصریح کرد: مدیران هتلها پیش از حضور زائران، هتلها را تحویل گرفته و با کمک عوامل عربی، هتلها را برای ارائه خدمات به زائران آماده می کنند.
مدیرکل اسکان سازمان حج و زیارت در ادامه با اشاره به اینکه روند خدمات رسانی هتلها تحت نظارت قرار دارد، افزود: سطح هتلها در مدینه نسبت به مکه بخاطر تخریب هتلها و ساخته نشدن هتل جدید، پایینتر است و از این جهت برای تمام زائران کشورهای مختلف کمبود وجود دارد از این رو مدت حضور زائران کشورمان در مدینه شش روز در نظر گرفته شده است. البته تاکید داریم که در همین هتلها بیشترین خدمات به زائرین ارائه شود.
به گفته وی تمام هتلهای مدینه نزدیک به حرم رسول الله(ص) بوده و زائران براحتی میتوانند به حرم دسترسی داشته باشند.
نظافتی درباره آخرین وضعیت آمادهسازی هتلهای مکه نیز خاطرنشان کرد: در مکه ۸۲هتل برای اسکان زائران کشورمان در نظر گرفته شده است. در حال حاضر زائری در مکه مستقر نشده است و فردا شب زائرانی که در روز ۲۷ تیر وارد مدینه شدهاند، به مکه می روند. مدیران هتلها و همکاران ستادی هتلهای مکه را آماده کرده اند و هتلهای مکه مکرمه آماده خدماترسانی به زائران کردهاند.
