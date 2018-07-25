افزایش مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در هفت مرکز شامل دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، واحدهای دانشگاهی مشهد، نجف آباد، اردبیل، تبریز، ساری و شاهرود برگزار می شود.

معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد با تجهیز و آمادگی مراکز مهارت‌های بالینی، تمامی واحدهای ‏دانشگاهی ‏مجری رشته پزشکی این دانشگاه در آینده‌ای نزدیک در این زمینه فعال شوند.

هدف از برگزاری این آزمون ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکتری عمومی رشته پزشکی است و از ‏سال ‏‏۹۴ تاکنون در پایان دوره پزشکی عمومی و به‌ صورت عملی (به شیوه آسکی) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ‏همزمان با ‏سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای متقاضیان برگزار می‌شود‎.‎‏

در اولین دوره برگزاری این آزمون، ‏ناظر از سوی وزارت بهداشت برای ارزیابی اعزام می شود. ‏